Samsung Galaxy S26 Ultra – La vitesse de recharge de sa batterie se confirme

Une fuite confirme la vitesse de recharge de la batterie du Samsung Galaxy S26 Ultra. Vous allez adorer.
Samsung s’est finalement décidé à offrir au Galaxy S26 Ultra une recharge rapide digne de ce nom. C’est confirmé.
Le Galaxy S26 Ultra supporte une recharge plus rapide que le Galaxy S25 Ultra.
Quelle est la vitesse de charge de la batterie du Galaxy S26 Ultra ?
Le futur flagship de la firme coréenne a été repéré sur le site 3C chinois de certification. Le listing nous révèle la vitesse de charge de la batterie du smartphone. Le Galaxy S26 Ultra serait compatible avec la recharge 60W.
Cela reste encore en dessous des 120W du OnePlus 15 ou des 100W du Honor Magic 7 Pro, mais il y a du mieux par rapport aux 45W du Galaxy S25 Ultra. On attendait cela depuis longtemps.
De son côté, Samsung a également confirmé indirectement cette nouvelle. La firme coréenne vient a mis en vente sur son site un chargeur 60W destiné aux smartphones et aux ordinateurs.
La recharge sans fil n’est pas oubliée
La recharge sans fil devient aussi plus véloce. Le site 3C ne la mentionne pas, mais une précédente rumeur annonçait une recharge sans fil de 25W. Il y a du progrès par rapport aux 15W du S25 Ultra.
Les bonnes nouvelles s’arrêtent là puisque la capacité de la batterie du Galaxy S26 n’excédera pas 5200 mAh. Certaines sources parlent même d’une batterie de 5000 mAh comme celle du S25 Ultra.
Nous en saurons plus dans les prochaines semaines. Le Galaxy S26 Ultra est supposé sortir à la fin du mois de janvier 2026.