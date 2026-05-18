DJI Osmo Pocket 3 – Nouvelle baisse de prix pour la super caméra miniature

Le prix du DJI Osmo Pocket 3 ne résiste pas à cette nouvelle vague de promotions. Ne laissez pas passer cette affaire en or.
La caméra miniature stabilisée que tous les créateurs de contenus s’arrachent s’offre une importante baisse de prix.
Vous n’allez pas pouvoir résister longtemps à cette caméra équipée d’un capteur 1 pouce qui peut enregistrer des vidéos en 4K à 120 fps.
La DJI Osmo Pocket 3 est affichée à 362,45€ au lieu de 410,48€. C’est déjà une bonne affaire mais grâce au code SSFR45, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 45€.
Au final, la DJI Osmo Pocket 3 vous revient à 317,45€. Ce prix est valable jusqu’au 22/05 à 23h59. Ne tardez pas à vous décider.
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Tous les codes promo
Les promos ne s’arrêtent pas là. Profitez de réductions de 2€ à 60€ en fonction du montant des produits.
Ces codes sont valables du 18/05 au 22/05 à 23h59 sur une sélection d’articles.
- 2€ de remise dès 18€ d’achat : SSFR02
- 5€ de remise dès 39€ d’achat : SSFR05
- 11€ de remise dès 79€ d’achat : SSFR11
- 20€ de remise dès 139€ d’achat : SSFR20
- 30€ de remise dès 239€ d’achat : SSFR30
- 45€ de remise dès 359€ d’achat : SSFR45
- 60€ de remise dès 479€ d’achat : SSFR60
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