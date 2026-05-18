Si vous avez un vieux Kindle il vous reste quelques heures pour agir !

Une page se tourne pour les pionniers de la lecture numérique. Après de longues années de bons et loyaux services, les liseuses et tablettes Kindle d’Amazon commercialisées jusqu’en 2012 s’apprêtent à perdre une grande partie de leurs fonctionnalités.
À compter du 20 mai 2026, le géant américain mettra officiellement fin au support de ces appareils d’ancienne génération pour les nouvelles transactions.
Pas de panique pour autant : votre collection de livres ne va pas s’effacer. Voici un point complet pour comprendre si vous êtes concerné et comment vous organiser.
Êtes-vous concerné par cette restriction ?
Cette mesure reste marginale puisqu’elle ne cible que les appareils sortis entre 2007 et 2012, soit moins de 3 % du parc mondial de Kindle en circulation.
Découvrez si votre modèle fait partie de la liste des appareils qui n’auront plus accès à la boutique en ligne.
Les liseuses Kindle visées
- Kindle (1re génération – 2007)
- Kindle DX et DX Graphite (2009 et 2010)
- Kindle Keyboard (2010)
- Kindle 4 et Kindle Touch (2011)
- Kindle 5 (2012)
- Kindle Paperwhite (1re génération – 2012)
Les tablettes Kindle Fire visées
- Kindle Fire (1re et 2e génération – 2011-2012)
- Kindle Fire HD 7 et HD 8.9 (2012)
Concrètement, qu’est-ce qui change après le 20 mai 2026 ?
L’arrêt du support technique va profondément modifier l’usage de ces machines, mais ne les rend pas totalement inutilisables.
Ce qui devient impossible
Achats et emprunts directs : Vous ne pourrez plus acheter de nouveaux e-books ou en emprunter directement depuis le catalogue de l’appareil.
Téléchargements Cloud : Impossible de rapatrier de nouveaux titres stockés sur votre bibliothèque en ligne (Cloud) vers l’appareil.
Alerte réinitialisation : Soyez très vigilant. Si vous décidez de déconnecter votre compte ou de rétablir les paramètres d’usine après la date limite, votre appareil sera définitivement bloqué et ne pourra plus jamais se synchroniser à Amazon.
Ce qui reste fonctionnel
La lecture hors ligne : L’intégralité des livres numériques déjà téléchargés dans la mémoire interne de votre Kindle reste parfaitement accessible et lisible.
L’accès à votre bibliothèque globale : Vos achats ne sont pas perdus. Vous pourrez continuer à lire vos ouvrages sur smartphone, tablette ou ordinateur grâce à l’application gratuite Kindle (iOS/Android/Mac/PC) ou via le service en ligne Kindle pour le Web.
Les services annexes des tablettes Fire : Sur les tablettes Fire listées, seule la section “Boutique Kindle” cessera de fonctionner. Les autres applications et services d’Amazon resteront opérationnels.
Les bons réflexes à adopter dès maintenant
Si vous êtes l’heureux propriétaire de l’un de ces modèles “vintage”, voici la marche à suivre pour anticiper le changement.
1. Anticipez vos lectures : Connectez-vous avant le 20 mai 2026 et téléchargez un maximum de titres sur votre liseuse. Tout ce qui est stocké localement restera disponible.
2. Ne touchez plus aux paramètres : Évitez absolument toute tentative de formatage ou de désenregistrement sous peine de rendre votre liseuse inutilisable pour les contenus Amazon.
3. Pensez au recyclage : Si vous choisissez de sauter le pas et de vous équiper d’un modèle de dernière génération, ne jetez pas votre vieil outil à la poubelle. Amazon met à disposition un programme de recyclage adapté pour traiter ces déchets électroniques de manière écoresponsable.
Bien que nostalgique, cette transition peut aussi être l’occasion idéale de découvrir le confort des liseuses modernes, comme le Paperwhite, offrent une expérience de lecture largement supérieure à celle d’il y a quinze ans.