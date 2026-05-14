Samsung One UI 8.5 : La version stable est là, la liste des appareils éligibles s’allonge

Samsung a commencé à déployer la version stable de One UI 8.5. Vingt nouveaux smartphones s’ajoutent à la liste des appareils éligibles.
Le Galaxy S26 Ultra ou le Galaxy A57 vont partager One UI 8.5 avec d’autres smartphones. Le déploiement mondial de One UI 8.5 a démarré le 11 mai 2026. La Corée du Sud ouvre le bal. C’est le premier pays à recevoir la mise à jour.
Les États-Unis et le Canada font également partie des premiers servis.
Le déploiement de One UI 8.5 commence
Le constructeur n’oublie pas l’Europe puisque la division allemande confirme l’arrivée de One UI 8.5 sur le vieux continent. La mise à jour sera déployée progressivement dans d’autres pays comme l’Allemagne ou la France.
La compagnie confirme par la même occasion les smartphones et les tablettes qui basculeront vers One UI 8.5. La firme coréenne va mettre à jour en priorité les appareils haut de gamme.
Cette liste comprend : la série Galaxy S25, le Galaxy S25 FE, le Galaxy S25 Edge, la série Galaxy S24, le Galaxy S24 FE, le Galaxy Z Fold 7, le Galaxy Z Flip 7, le Galaxy Z Fold 6, le Galaxy Z Flip 6, la série Galaxy Tab S11 et la série des Galaxy Tab S10.
Si vous avez l’un de ces smartphones ou l’une de ces tablettes, surveillez vos paramètres. Une OTA peut débarquer à tout moment.
20 modèles anciens ajoutés à la liste des heureux élus
Samsung ne va pas s’arrêter là. Une vingtaine d’autres appareils plus anciens rejoignent la liste des heureux élus. Le communiqué de Samsung Allemagne précise les modèles des smartphones et tablettes éligibles pour passer sous One UI 8.5.
La compagnie ne précise pas quand ils recevront la mise à jour mais j’imagine qu’il faudra patienter jusqu’à la fin de la première vague.
La liste des appareils Samsung plus anciens qui recevront la mise à jour One UI 8.5.
Galaxy S
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
Galaxy Z
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
Galaxy Tab
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy Tab A
- Galaxy A15
- Galaxy A16
- Galaxy A17
- Galaxy A25
- Galaxy A26
- Galaxy A34
- Galaxy A35
- Galaxy A36
- Galaxy A54
- Galaxy A55
- Galaxy A56