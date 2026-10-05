Industrie du livre en Amérique du Nord – L’usage de l’IA s’accroît malgré des réticences

Le Book Industry Study Group (BISG) et BookNet Canada ont publié leur rapport 2026 sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’industrie du livre en Amérique du Nord.
L’étude révèle une adoption organisationnelle en nette progression. En effet, 63 % des structures interrogées déclarent employer désormais l’IA, contre 48 % en 2025.
Cette dynamique est principalement portée par les grandes entreprises de plus de 100 salariés. Le taux d’utilisation atteint 88 %.
En parallèle, l’usage individuel non encadré régresse, passant de 46 % à 38 % en un an.
Efficacité accrue et besoin de cadrage
Cette intégration s’accompagne d’une structuration renforcée au sein des entreprises. Elles déploient des politiques internes, des flux de travail contrôlés et des formations dédiées.
Si 72 % des utilisateurs actifs font état de gains d’efficacité ou de productivité, plusieurs sondés soulignent le temps nécessaire pour corriger les erreurs de l’IA et former le personnel.
De plus, de vives inquiétudes persistent à l’échelle du secteur concernant le droit d’auteur, l’impact sur la création, la fiabilité des contenus, la sécurité des données et le coût environnemental.
L’industrie cherche désormais à définir des cadres d’utilisation responsables garantissant le respect de ses valeurs fondamentales. L’étude complète est là.
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