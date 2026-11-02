Paris – Les expositions incontournables en novembre 2026

Novembre, pour braver le froid et la grisaille, allez donc voir une bonne exposition !
Découvrez notre sélection, vous allez sûrement dénicher des sujets sympas et originaux !
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Et bien sûr, nous couvrirons les expositions qui débutent au mois d’octobre, rendez-vous rubrique expos sur idboox. Vous aurez un bel aperçu des nouveautés !
Gustave Fayet
Jusqu’au 8 mars 2027, la Fondation Louis Vuitton ouvre ses portes à un événement d’une ampleur inédite : l’exposition « Gustave Fayet. Collectionneur – Créateur. Icônes de l’art moderne ». Photos, vidéo et infos ici.
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Lionel Sabatté – Ce qui reste
Jusqu’au 21 février 2027, le Musée de la Chasse et de la Nature accueille “Ce qui reste”, une exposition consacrée à Lionel Sabatté. En savoir plus là.
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Planète Océan
L’Atelier des Lumières (Paris) invite le public à s’immerger au cœur des mondes marins avec sa toute dernière création : « Planète Océan, immersion vers les profondeurs ». En savoir plus ici.
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Le temps des récoltes – Ibrahim Mahama
Riche, foisonnante et vibrante de surprises artistiques disséminées dans tous ses recoins, la nouvelle exposition de la Fondation Cartier invite à une immersion au cœur de l’œuvre protéiforme d’Ibrahim Mahama. Photos, vidéo et infos sont là.
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Mary Cassatt L’indépendante
Jusqu’au 31 janvier. Il aura fallu attendre le centenaire de sa disparition pour que les musées nationaux français rendent enfin à Mary Cassatt (1844-1926) l’hommage majestueux qu’elle méritait. Photos, infos et vidéo c’est ici.
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Remember Me
La Bourse de Commerce célèbre le bicentenaire de l’invention de la photo avec l’exposition hommage Remember Me, à découvrir jusqu’au 18 janvier 2027. Infos, photos et vidéo c’est là.
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Cezanne et Nous
Jusqu’au 17 janvier 2027, le Grand Palais accueille “Cézanne et nous”, une exposition d’une ampleur exceptionnelle.Photos, vidéo et infos là.
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Lady Liberté
Le Musée des Arts et Métiers (MuAM) invite le public à découvrir “Lady Liberté – De la sueur, de l’audace, du génie”. Expo coup de coeur ! Jusqu’au 1er août 2027. Photos, vidéo et infos là.
Monet Peindre le temps et Monet au fil de l’eau en VR
Jusqu’au 27 janvier au musée de l’Orangerie. L’exposition «Monet peindre le temps ” réexamine l’œuvre du maître sous un angle inédit : sa relation au temps et à sa perception.
Notre reportage complet est là.
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10 000 ans de voyage gustatif en Chine
Jusqu’au 10 novembre 2026, le Centre culturel de Chine à Paris propose un voyage fascinant et gourmand à travers dix millénaires d’histoire culinaire. Expo gratuite. Photos et vidéo ici.
Bartholdi et la statue de la liberté et aussi en VR !
Jusqu’au 31 janvier 2027, le musée d’Orsay met à l’honneur Auguste Bartholdi et son chef-d’œuvre, « La Liberté éclairant le monde », plus connue sous le nom de statue de la Liberté.Photos et vidéo cliquez ici.
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Kerry James Marshall
Le Musée d’Art Moderne de Paris frappe un grand coup ! Jusqu’au 24 janvier 2027, la capitale accueille la toute première exposition française consacrée au géant américain de la peinture contemporaine, Kerry James Marshall. Photos, vidéo et infos là.
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Andy Wharol
Organisée par le GrandPalaisRmn, l’exposition Andy Warhol – La ligne et l’image se tiendra au Musée du Luxembourg jusqu’au 10 janvier 2027.Notre reportage complet est là.
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L’étoffe de l’artiste
Jusqu’au 27 janvier 2027 – Rendez-vous au musée Bourdelle pour une exposition passionnante sur les habitudes vestimentaires des artistes. Bourdelle, Klimt, Fujita, Rosa Bonheur… Notre reportage complet et vidéo c’est ici.
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