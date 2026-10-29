Autoédition – Victoire Sentenac remporte la 11e édition du prix Amazon Plumes Francophones

Samedi 24 octobre, Paris a célébré l’excellence de l’autoédition sur Amazon, à l’occasion de la Conférence des auteurs indépendants.
Le point d’orgue de cette journée a été la remise du prix de la onzième édition du concours Les Plumes Francophones. Cet événement met en lumière la vitalité et la richesse de la création littéraire indépendante en langue française.
Le jury a couronné Victoire Sentenac pour son roman Nos blessures souterraines. Saluée pour la force de son récit qui entrelace avec brio mémoire familiale et Histoire collective, ainsi que pour la profondeur et la sensibilité de ses personnages, l’autrice décroche une prestigieuse dotation de 10 000 euros.
Elle bénéficiera également d’une adaptation de son œuvre en livre audio par Audible. De leur côté, les quatre finalistes n’ont pas été en reste, chacun s’étant vu offrir une liseuse Kindle Scribe.
Un processus d’excellence, du lecteur au jury
Porté par une dynamique collaborative, le concours s’appuie sur une sélection rigoureuse en deux temps :
La présélection : Les lecteurs participent activement dès le départ à travers les classements des meilleures ventes et les avis publiés sur Amazon.fr.
Le choix final : Un jury d’experts et de personnalités, comprenant notamment S.D. Fischer, lauréate de l’édition 2025, a départagé les finalistes en évaluant l’intrigue, l’originalité, la créativité du contenu ainsi que la qualité et le style d’écriture.
Avec ce sacre, Nos blessures souterraines s’impose comme l’une des lectures incontournables de cette rentrée littéraire indépendante.
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