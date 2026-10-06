Quand l’IA nous rend paranos : une enquête sur notre nouvelle obsession de l’écriture

Une grande enquête menée par la plateforme IA Nation.fr, auprès de 4 202 élèves, étudiants et enseignants lève le voile sur un nouveau paradoxe. Notre relation à l’écriture à l’heure de l’IA.
L’IA n’a pas seulement transformé notre manière d’écrire. Elle bouleverse notre définition même de ce qui paraît humain.
La récente polémique autour du roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, évincé de la course au prix Goncourt après avoir été soupçonné d’avoir été rédigé à coup d’IA par de simples détecteurs, a mis des mots sur une angoisse grandissante : peut-on encore écrire sans éveiller les soupçons ?
Un réflexe d’écriture… et une peur
L’utilisation des intelligences génératives (ChatGPT, Claude, Mistral, etc.) est devenue monnaie courante.
Près de 7 personnes sur 10 (69%) les utilisent très régulièrement. Sans surprise, les étudiants mènent la danse avec 43 % d’usagers assidus, suivis par les enseignants (19%), qui font preuve de davantage de modération.
Au total, 92% des étudiants utilisent l’IA pour écrire, pour Les enseignants, c’est 74%.
Mais cette omniprésence technologique a fait naître un nouveau syndrome de l’imposteur.
En effet, 47% des répondants redoutent que leur propre plume soit confondue avec une production artificielle. Ce chiffre grimpe à 61% chez les étudiants.
Paradoxalement, la peur de paraître « trop artificiel » aux yeux des autres a largement dépassé la peur d’être accusé de triche pure et dure.
Bien écrire, le nouveau péché mignon de l’IA
Autrefois valorisé, le beau style est devenu suspect. Selon l’enquête, ce qui trahit une IA aux yeux du public, c’est avant tout :
-Un style trop lisse ou trop propre pour 49% des sondés.
-Des phrases trop bien construites ou uniformes pour 45% d’entre eux.
-Un manque d’aspérités ou de personnalité pour 39%.
La perfection stylistique est devenue l’ennemie de l’authenticité.
Vers l’autocontrôle et l’éloge de la faute
Face à ce climat de suspicion généralisée, un nouveau réflexe émerge. Un répondant sur deux a déjà soumis son propre texte à un détecteur avant de l’envoyer ou de le publier. Chez les étudiants, ce taux atteint 65%.
Pire encore, pour échapper au couperet du « soupçon robotique », certains adoptent des stratégies surprenantes.
-25% simplifient volontairement leurs phrases.
-18 % modifient des tournures trop typiques.
-1 sur 7 (14%) glisse intentionnellement des fautes pour paraître plus humain.
IA et écriture – Un climat de méfiance généralisé
Le constat est sans appel : 79 % des personnes interrogées reconnaissent que l’IA a changé leur manière de juger un texte.
Les enseignants, en première ligne, affichent une méfiance record à 81 %. À l’ère des détecteurs d’IA, chaque mot est désormais scruté, pesé et mesuré à l’aune du doute.
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