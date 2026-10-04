Kindle Colorsoft – Baisse de prix colossale pour les Jours Flash Prime

Amazon casse les prix des Kindle Colorsoft. Mettez de la couleur dans vos livres sans vous ruiner.
Lire en couleur à tout petit prix, c’est désormais possible avec cette offre sur le Kindle Colorsoft. À l’occasion des Jours Flash Prime, Amazon rabote le prix de ses liseuses couleur.
Le Kindle Colorsoft 2024 avec 16 Go de stockage passe de 269,99 € à 164,99 €. Vous économisez 39 %, soit 105 € en moins.
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Amazon ne s’arrête pas là. La firme de Jeff Bezos atomise aussi le prix du Kindle Colorsoft Signature Edition. Cette liseuse de 2024 est dotée de 32 Go de stockage, d’un éclairage avant automatique et de la recharge sans fil.
Le prix de la Kindle Colorsoft Signature Edition passe de 299,99 € à 199,99 €. Vous économisez 100 €.
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Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Tous les autres Kindle en promotion
Amazon a décidé de baisser le prix de tous ses Kindle. Couleur, noir et blanc, avec stylet, grand format, Amazon brade toutes ses liseuses. Vous avez le choix.
Amazon Kindle Scribe 32 Go => 364,99 € au lieu de 519,99 €.
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Kindle 16 Go => 99,99 € au lieur de 169,99€.
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Kindle Scribe Colorsoft 64 Go => 489,99 € au lieu de 699,99 .
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