Samsung Galaxy S27 – Vers une hausse des prix inévitable ?

Les Samsung Galaxy S27 font une nouvelle fois parler d’eux, mais cette fuite ne va pas vous faire plaisir.
Les rumeurs et les fuites s’enchaînent autour des Galaxy S27. Après la batterie, l’écran et l’appareil photo, c’est maintenant au tour des prix de faire l’objet de rumeurs.
Il semble que les Galaxy S27 n’échapperont pas à l’augmentation des prix généralisée qui sévit dans le secteur de la tech.
Prix des Samsung Galaxy S27 : à quoi s’attendre ?
La très forte demande de mémoire pour l’IA entraîne une très forte demande et par conséquent une flambée des prix. Cela paraissait donc évident, mais encore fallait-il savoir dans quelle proportion.
Selon les informations d’un média coréen, le Galaxy S27 augmentera d’environ 95 $ dans le pays. La hausse varierait en fonction des pays. Samsung a généralement tendance à vendre moins cher ses smartphones en Corée du Sud, il se pourrait donc qu’elle soit plus importante à l’international.
Galaxy S27 vs S26 : quelles différences de prix au lancement ?
Le Galaxy S27 Ultra suivrait la même tendance. La même source prédit un Galaxy S27 Ultra 256 Go à 1 399 $ et le modèle 512 Go à 1 549 $. À titre de comparaison, le Galaxy S26 Ultra démarrait à 1 299 $ au lancement.
L’augmentation est encore plus forte sur le Galaxy S27 Ultra 1 To. Son prix passerait de 1 799$ à 2 000$.
Bien entendu, il faut prendre ces informations avec des pincettes. Il s’agit de rumeurs non confirmées par Samsung et elles concernent la Corée du Sud. Cependant, il sera très difficile d’y échapper.
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