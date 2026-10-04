Avis lecture Romantasy : Steelborn

Pour cette rentrée littéraire, Lumen édite le premier roman de Taylor J. Larue quelques semaines seulement après sa sortie en version originale.
Chez nous, Steelborn est disponible en librairies dans deux formats (en broché, mais aussi en relié collector avec jaspage). Voir ici.
L’autrice nous présente Reya, voleuse obstinée et redoutable, et Caelan, guerrier immortel. Leur alliance réticente ne laissera pas de marbre les lecteurs de romantasy. J’ai particulièrement aimé l’alchimie entre eux.
Reya se démarque par son besoin de survivre. Il est facile de s’attacher à elle, de ressentir les épreuves qu’elle traverse et a traversées (solitude, envie de liberté, difficulté à accorder sa confiance…).
La magie s’inscrit dans un contexte politique plus complexe, qui donne du corps au récit et au worldbuilding. Quête impossible, magie interdite, révolution, pirates et créatures en tout genre… l’aventure ne s’arrête jamais, même si le rythme s’essouffle un peu vers le milieu de ce premier tome.
Steelborn est un beau bébé de plus de 680 pages, imparfait mais généreux. On en retient surtout une lecture captivante.
A partir de 16 ans – Pour acheter ce livre cliquez ici version collector ou cliquez ici.
Résumé de Steelborn
La Dague rouge. C’est sous ce nom que l’on connaît mieux Reya, la plus grande voleuse de tout l’empire. Depuis des années, la jeune femme travaille pour l’un des plus influents barons de la pègre. Mais lors de ce qui devait être son dernier grand coup, rien ne se passe comme prévu. Et pour la punir de son échec, son employeur lui lance alors un défi presque impossible à relever : rembourser sa dette en soixante jours ou voir son secret éventé.
Si le temps lui est compté, le sort semble toutefois tourner en sa faveur. Se présente à elle Caelan, un guerrier immortel aux pouvoirs légendaires, qui lui propose de s’allier à lui pour partir en quête d’un remède. À la clef ? La fortune pour elle et le salut pour lui. Si l’offre est alléchante, tout autant que ce dieu vivant à la beauté si exaspérante, il y a un hic. On dit ce remède si rare que son existence tiendrait du mythe…
Dans un monde où tyrans et brigands font la loi, où la magie est interdite et la révolte couve, il n’est pas de plus grand danger que de vouloir goûter à la liberté et à l’amour.
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