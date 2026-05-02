Avis livre audio – Enquête à Vienne, quand l’illusion démasque le criminel

Avec Le cabinet des illusions, premier tome de la série Enquête à Vienne, 1902, Jean-Luc Bizien propose un polar historique aussi immersif qu’original.
Le roman est porté en audio par l’interprétation sobre et efficace de Nicolas Matthys (Lizzie / Maison Pop, 9 h 26).
Inspiré de faits réels et de la vie de William Ellsworth Robinson, illusionniste américain devenu le mystérieux Chung Ling Soo, le roman explore les dangers d’une identité construite sur le mensonge.
Lorsque, à Vienne en 1902, une représentation privée tourne au drame, le magicien devient le suspect idéal et doit résoudre une énigme à la hauteur de ses propres artifices.
Enquête à Vienne, tome 1 : un polar historique
L’un des grands atouts du livre réside dans son immersion historique. La Vienne du début du XXᵉ siècle, entre raffinement, tensions sociales et fascination pour la modernité, est restituée avec précision. Plus qu’un décor, elle devient un véritable terrain de jeu pour les illusions et les faux-semblants.
La plume de Jean-Luc Bizien, fluide et documentée, mêle habilement enquête criminelle, coulisses du spectacle, données historiques et réflexion sur l’identité. Chaque chapitre avance comme un tour de magie, distillant indices et mystères avec un sens du rythme maîtrisé.
La voix
L’interprétation de Nicolas Matthys accompagne cette atmosphère avec retenue. Sans effets superflus, il distingue clairement les personnages et installe une tension feutrée qui renforce l’immersion dans cet univers à la fois élégant et inquiétant.
Premier volume d’une série prometteuse, Le cabinet des illusions séduira les amateurs de romans historiques, de mystères et d’histoires où les apparences sont, plus que jamais, trompeuses.
Des extraits audio sont à découvrir sur Instagram pour se faire une idée de l’interprétation.
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