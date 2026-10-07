Cinéma – Mon coup de cœur de la semaine : Ni vue, ni connue

Voici mon avis sur « Ni vue, ni connue » qui sort le 7 octobre dans les salles de cinéma.
Marc Fitoussi n’est peut-être pas le plus médiatisé des cinéastes français mais son talent ne fait pas de doute. Avec son huitième long métrage, il démontre, une fois de plus, son sens de la comédie et ses véritables qualités de scénariste-dialoguiste.
« Ni vue, ni connue » rend un élégant hommage au métier de comédienne dans son récit rythmé en diable et joliment mis en scène.
Dans ce film, Corinne Maclou (impeccablement campée par Isabelle Huppert) est figurante. Elle enchaîne les tournages avec l’espoir d’être remarquée et de décrocher enfin un vrai rôle. Lorsque son chemin croise celui de Sandrine Kiberlain et qu’une relation commence à se nouer entre les deux, Corinne espère concrétiser son rêve. Mais la célèbre actrice va-t elle vraiment l’aider à se faire une place au sein de la grande famille du cinéma ?
« Ce film me permet ainsi de rendre hommage aux figurants, et surtout de montrer mon admiration pour les actrices. Car elles rencontrent toutes des difficultés. Maintenir son rang est tout aussi difficile que se de faire repérer et connaître… C’est vraiment un métier dévorant, qui ronge et qui obsède. C’est aussi un monde qui ne fait pas de bien aux femmes. Ne serait-ce qu’à cause des diktats que sont la jeunesse, la minceur, la nécessité de paraître. Sans doute les choses bougent-elles un peu aujourd’hui et tant mieux. Mais on ne dit pas assez que les actrices sont des combattantes. Je suis bien content, pour ma part, d’avoir mis en avant trois femmes de plus de 50 ans », dit Marc Fitoussi à qui on doit, entre autres, « La vie d’artiste », « Copacabana » ou « Les cyclades ». Sans oublier quelques épisodes de la série « Dix pour cent ».
Une comédie réjouissante et touchante sur les coulisses du milieu des actrices
Le charme de « Ni vue, ni connue » réside d’abord dans le duo formé par Isabelle Huppert et Sandrine Kiberlain. Elles se donnent la réplique avec grâce, humour et authenticité sans que jamais l’une ou l’autre ne tire la couverture vers elle. Un ravissant et succulent tandem d’actrices qui procure aux spectateurs un véritable plaisir.
Et le reste du casting joue au diapason, ce qui ne surprend pas puisqu’on retrouve Anne Marivin, Emmanuelle Bercot, Diane Kruger, Ana Girardot et Vincent Dedienne. Une affiche qui vaut le déplacement !
Portée par des dialogues finement ciselés, cette joyeuse troupe brille dans cette œuvre mêlant drôlerie, émotion et, parfois, une mélancolie positive.
Marc Fitoussi nous offre une pertinente vision du monde des acteurs avec ses fragilités, ses angoisses, ses clans et ses ambitions démesurées. Pas de doute : « Ni vue, ni connue » doit être vu et mérite amplement d’être connu !
. Ni vue, ni connue, en salles le 7 octobre. Durée : 1 h 55
Deux autres nouveaux films à voir ce 7 octobre
« Fausse note » d’Alexandre Arcady, avec Kad Merad et Benoît Poelvoorde et « The social reckoning » d’Aaron Sorkin, avec Mikey Madison et Jeremy Strong.
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