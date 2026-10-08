Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max Test – Une batterie monstrueuse, mais…

Le Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max impressionne avec une gigantesque batterie qui dépasse 9000 mAh. Est-ce son seul point fort ? Je vous donne la réponse dans mon test.
Après les excellents Redmi Note 15, Xiaomi revient sur le segment milieu de gamme avec les Redmi Note 17. J’ai reçu à la rédaction le Redmi Note 17 Pro Max.
Grand écran, batterie démesurée, processeur Snapdragon, il se place au sommet de la hiérarchie de cette nouvelle série. Autrefois champion du rapport qualité-prix, le Redmi Note 17 Pro Max réussit à renouveler ce tour de force dans une période de forte augmentation des prix.
Le Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max vaut-il ses 600 € ? Découvrez mon avis dans mon test complet. (Non sponsorisé)
Pour le lancement le prix du Redmi Note 17 Pro Max 8/256 Go tombe à 503€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max – Design et ergonomie
Le Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max arbore un look premium avec un cadre en aluminium et un dos mat. Soyeux et doux au toucher, il ne marque pas les traces de doigts. Fait rare chez Xiaomi, un petit effet visuel habille cette coque.
Le modèle blanc se pare d’un voile irisé qui imite les nuages au soleil couchant. Le rendu est assez discret. Le smartphone est également disponible dans des couleurs plus sobres comme le noir ou le vert.
Concernant son ergonomie, le Redmi Note 17 Pro Max se classe dans la catégorie des smartphones XL mais avec des dimensions contenues, surtout lorsqu’on considère la taille de sa batterie. Il pèse 225,1 g et mesure 8,57 mm d’épaisseur.
Cela n’en fait pas un modèle de finesse et de légèreté. L’utilisation à deux mains s’impose rapidement. Le smartphone reste agréable à manipuler, notamment grâce à des courbes et des arêtes très douces.
L’écran est protégé par du verre Gorilla Glass Victus. Il résiste aux chutes jusqu’à 3 mètres de hauteur. Le Redmi Note 17 Pro Max ne craint pas plus l’eau ou la poussière grâce à une certification IP68.
L’écran
Le Redmi Note 17 Pro Max se dote d’un grand écran AMOLED de 6,83 pouces. Il reprend la définition 1,5K (2772 x 1280) du Redmi Note 15 Pro+. Cette dalle affiche un taux de rafraîchissement qui varie entre 60 Hz et 120 Hz.
Ses pics de luminosité atteignent maintenant la barre des 3500 nits, contre 3200 nits auparavant. Vous n’aurez aucun mal à déchiffrer ce qui s’y affiche en plein soleil. En ce qui concerne la qualité de l’image, cet écran est compatible HDR10+ et Dolby Vision.
Avec une profondeur des couleurs en 12 bits, les dégradés sont parfaitement fluides. Sa gamme de couleurs DCI-P3 et son rapport de contraste de 8 000 000:1 garantissent des couleurs vives et des noirs profonds.
Les performances
Le Redmi Note 17 Pro Max troque le processeur Snapdragon 6s Gen 4 du Redmi Note 17 Pro contre une puce Snapdragon 6 Gen 4. Il gagne en efficacité avec 20 % à 25 % de performances en plus sur les jeux vidéo.
Il accepte sans broncher les gros jeux 3D à condition de ne pas être trop exigeant. Genshin Impact tourne sans problème avec des graphismes réglés sur le niveau moyen et une fréquence d’images à 30 fps. Ce processeur gère également mieux le multitâche avec l’affichage de deux applications simultanément ou encore les fonctionnalités IA.
Comme un grand nombre de ses concurrents, le Redmi Note 17 Pro Max embarque la panoplie de fonctionnalités IA indispensables comme l’amélioration de la qualité des photos, la gomme IA, la rédaction IA, la traduction instantanée IA, etc.
L’autonomie
Le Redmi Note 17 Pro Max abrite une batterie de 9210 mAh. Le smartphone peut dire merci à la technologie silicium-carbone. C’est la plus grosse batterie jamais utilisée dans un smartphone en Europe par Xiaomi.
Elle intègre 16 % de silicium, ce qui lui permet de rester relativement fine et légère. L’emploi de cette technologie n’entame pas sa durée de vie puisque Xiaomi assure une utilisation optimale jusqu’à 6 ans.
Xiaomi annonce une autonomie de 3 jours. Pour les besoins du test, j’ai regardé des vidéos, surfé sur les réseaux, joué modérément. Le Redmi Note 17 Pro Max à tenu jusqu’à 2,5 jours sans effort. Si vous êtes un gros consommateur de jeux vidéo, comptez plutôt sur deux jours. A titre d’exemple, une partie de 20 minutes de Genshin Impact consomme 4 % de batterie.
Avec le Redmi Note 17 Pro Max, les problèmes d’autonomie s’envolent et ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Le processeur peu gourmand aide également le smartphone à réaliser des prouesses. À peine entamée à la fin de la journée, je me suis surpris à vérifier dans les paramètres si la jauge de la batterie n’avait pas un bug.
L’autonomie du Redmi Note 17 Pro Max impressionne, à l’image de sa vitesse de charge. Sa batterie supporte la recharge filaire 100 W. Une charge de 15 minutes permet de récupérer 10 heures de lecture vidéo. Il faut patienter 1 h 20 pour récupérer 100 % d’énergie.
Le Redmi Note 17 Pro Max fait malheureusement l’impasse sur la recharge sans fil, mais il propose une recharge inversée de 27 W.
La photo
Le capteur photo principal de 200 MP du Redmi Note 15 Pro+ cède la place à une caméra de 50 MP. Un ultra grand-angle de 8 MP l’accompagne. Un capteur selfie de 16 MP complète cette configuration anecdotique. Il prend la place d’un capteur selfie de 32 MP.
Le capteur grand-angle restitue des clichés nets et détaillés. Les couleurs sont réalistes avec une bonne gestion de la lumière.
Dépourvu de téléobjectif, le Redmi Note 17 Pro Max se contente d’un zoom x2 net. Dépassé ce stade, les clichés perdent en précision.
L’ultra grand-angle respecte la colorimétrie du capteur principal. Les déformations sont également contenues. Malheureusement, avec sa faible définition, il fait pâle figure. Les détails s’estompent et les photos perdent en précision dans les angles.
De nuit , les algorithmes débarrassent les photos de toute trace de bruit. Ils se montrent parfois un peu trop enthousiastes en emportant avec eux une partie des détails. C’est particulièrement visible sur la pierre.
Les clichés manquent parfois d’éclairage, mais l’appareil fait preuve d’une bonne gestion de la luminosité. Les couleurs restent dans le spectre du réaliste.
Ce que j’en pense
Xiaomi rabote un peu partout pour tirer les coûts vers le bas, et parfois un peu trop. Pourtant habituée à jouer les équilibristes, la compagnie se voit rattrapée par la hausse du prix des composants. Les prix de la série augmentent de 50 € à 100 € selon les modèles.
Le Redmi Note 17 Pro Max 8/256 Go, qui peut être comparé au Redmi Note 15 Pro+, s’affiche à 603 € contre 499 € pour son prédécesseur. La pilule est difficile à avaler, d’autant plus que Xiaomi fait du rétropédalage sur certaines fonctionnalités comme la photo. Le Redmi Notre 17 Pro Max se révèle moins doué que son prédécesseur. C’est un comble.
Cette situation s’avère frustrante car le Note 17 Pro Max possède de nombreux atouts. Grand écran lumineux, processeur polyvalent et autonomie record, le Redmi Note 17 Pro Max reste un bon smartphone, mais pas à ce prix. Heureusement, pour le lancement le prix du Redmi Note 17 Pro Max 8/256 Go tombe à 503€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max – La fiche technique complète
|Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max
|Ecran
|6,83 pouces AMOLED – (60Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
|Définition
|1 280 x 2 772 pixels à 486 ppp – pics 3500nits – HDR10+ – Dolby Vision
|Processeur
|Snapdragon 6 Gen 5 – 4 nm
|RAM
|8/12 Go DDRX5
|Stockage
|256/512 Go UFS 4.1
|Mises à jour
|4 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP (f/1.5 – 1/1.3”) OIS + UGA 8 MP 123° (f/2.2) – vidéo 4K 30 fps
|Caméra frontale
|32MP (f/2.2) – vidéo 4K 30 fps
|IP
|IP68
|Batterie
|9210 mAh
|Charge rapide
|100W, inversée 27W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs stéréo Dolby Atmos
|Android
|Android 17 – Hyper OS3
|Dimensions
|163,44 x 78,27 x 8,65 mm – 225,1g