Cinéma – Mon coup de cœur de la semaine : 15 / 18

Voici mon avis sur « 15 / 18 » qui sort le 11 novembre dans les salles de cinéma.
Depuis 1992, l’acteur et réalisateur Cédric Kahn poursuit une carrière singulière et remarquable comme metteur en scène.
À l’actif de cet ancien assistant-monteur stagiaire de Maurice Pialat, quelques pépites comme « L’ennui », « Roberto Succo », « La prière », « Fête de famille » ou « Le procès Goldman ». Du cinéma d’auteur et de qualité mais totalement accessible au grand public. C’est de nouveau le cas avec son nouveau long métrage.
Un film intense, décapant et interprété avec un naturel éblouissant par une formidable équipe de jeunes acteurs. Dans « 15 / 18 », Lucia, 17 ans, est amenée par la police dans une unité de soins pédopsychiatriques de l’hôpital public. Ici, tous les patients ont entre 15 et 18 ans. Lucia connaît l’endroit car elle y a fait de nombreux séjours. Elle retrouve son amie Eloïse, en hospitalisation de longue durée, mais aussi Yasmine, Camilia, Ulysse ou André. Tous ont des pathologies et des parcours différents. Les médecins les soignent, les écoutent et reçoivent leurs parents, tout en gérant un service en surchauffe. Mais un jour, l’arrivée du mystérieux Enzo menace de tout bouleverser.
« Cela fait très longtemps que je veux faire un film sur la psychiatrie, j’avais même déjà fait quelques tentatives avortées, je n’ai donc pas été motivé par l’actualité. D’ailleurs, si je jette un coup d’œil dans le rétro, je me rends compte que l’état de crise, la marginalité, la maladie mentale sont des sujets récurrents dans presque tous mes films. Je dirais que tout m’amenait naturellement vers ce sujet », souligne Cédric Kahn.
Quand le réalisateur Cédric Kahn se penche avec force sur des jeunes pas comme les autres
Même si on peut regretter une fin bancale qui déséquilibre un peu l’ensemble du récit, on ne peut qu’applaudir cette œuvre où la densité du jeu des comédiens rivalise avec la gravité du propos.
Cédric Kahn dirige sa troupe avec une maestria et une humanité, donnant à « 15 /18 » une tonalité particulière.
Sur un sujet difficile, Cédric Kahn nous bouleverse, nous interpelle et nous procure aussi un véritable plaisir cinématographique. Il évite les excès ou les séquences prévisibles.
Au contraire, le cinéaste offre quelques scènes mémorables et refuse toute moralisation. « Je voulais d’emblée qu’on puisse se confronter à la matière, ne pas être dans le fantasme, les fausses idées », explique Cédric Kahn.
Il y a, parfois, des films qui restent longtemps dans la mémoire après les avoir vus. « 15 / 18 » appartient à cette catégorie. Pour toutes ces raisons, il faut découvrir cette version ancrée dans l’adolescence du mythique « Vol au-dessus d’un nid de coucou »…
15/18, en salles le 11 novembre. Durée : 1 h 44
Deux autres nouveaux films à voir ce 11 novembre
« Il faut brûler Maman » d’Albert Dupontel, avec Albert Dupontel, Julia Piaton, Louise Coldefy et Artus et « Scrooge » de Ti West, avec Johnny Depp et Rupert Grint.
Envie d’aller au ciné ? Consultez nos critiques ici.