Samsung Galaxy Z Flip 7 à un prix incroyable !

Par / 31/01/2026 / Bon Plan, Galaxy Z Flip 7

Le fameux Samsung Galaxy Z Flip 7 bénéficie d’un bon plan qui ne se refuse pas ! Jusqu’au 3 février inclus, le smartphone à clapet pliant de Samsung est en bon plan.  

Le Galaxy Z Flip 7 (256 Go) est déjà en promo à 999 euros. C’est une économie de 203€. Mais avec le code SAMSUNG10 vous bénéficiez en plus de 10€ offerts tous les 100€ d’achat ! Vous retirez donc à ce prix 90€. Le smartphone vous revient à 909€ !

Ce n’est pas suffisant pour craquer ? Lisez donc cela : Vous bénéficiez en plus, de 200€ de remboursement en téléchargeant le formulaire sur le site ! Il vous revient au final à 709€. Et pour finir, vous avez 6 mois d’abonnement à Galaxy AI Pro offerts ! Vous craquez ? C’est par ici ! Suivez ce lien pour l’acheter. 

bon plan Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 des infos

– Format pliable à clapet, ultra-fin : 6,5 mm déplié, 13,7 mm fermé

– Poids : 188 g

– Certification IP48 : résistant à l’eau et à la poussière

– Finitions : aluminium blindé avec charnière Armor FlexHinge

Performances

– Processeur : Samsung Exynos 2500 gravé en 3 nm

– RAM : 12 Go

– Stockage : 256 Go ou 512 Go (UFS 4.0, non extensible)

– Système d’exploitation : Android 16 avec One UI 8 et Galaxy AI

Autonomie

– Batterie : 4300 mAh

– Recharge : 25W filaire, 15W sans fil, 4.5W inversée

– Jusqu’à 31 heures de lecture vidéo

Appareil photo

– Double capteur arrière :

– 50 MP (grand-angle, OIS, Dual Pixel)

– 12 MP (ultra grand-angle)

– Caméra frontale : 10 MP

– Vidéo : 4K à 60 fps, ralenti jusqu’à 960 fps

Fonctions supplémentaires

– Capteur d’empreinte latéral

– Reconnaissance faciale

– Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C

– Galaxy AI : traduction en temps réel, résumé de documents, Gemini Live. Suivez ce lien pour l’acheter. 

Pour info : Le Galaxy Z Fold 7 bénéficie de la même offre. Suivez ce lien pour l’acheter. 

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Retour en haut