Samsung Galaxy Z Flip 7 à un prix incroyable !

Le fameux Samsung Galaxy Z Flip 7 bénéficie d’un bon plan qui ne se refuse pas ! Jusqu’au 3 février inclus, le smartphone à clapet pliant de Samsung est en bon plan.
Le Galaxy Z Flip 7 (256 Go) est déjà en promo à 999 euros. C’est une économie de 203€. Mais avec le code SAMSUNG10 vous bénéficiez en plus de 10€ offerts tous les 100€ d’achat ! Vous retirez donc à ce prix 90€. Le smartphone vous revient à 909€ !
Ce n’est pas suffisant pour craquer ? Lisez donc cela : Vous bénéficiez en plus, de 200€ de remboursement en téléchargeant le formulaire sur le site ! Il vous revient au final à 709€. Et pour finir, vous avez 6 mois d’abonnement à Galaxy AI Pro offerts ! Vous craquez ? C’est par ici ! Suivez ce lien pour l’acheter.
Samsung Galaxy Z Flip 7 des infos
– Format pliable à clapet, ultra-fin : 6,5 mm déplié, 13,7 mm fermé
– Poids : 188 g
– Certification IP48 : résistant à l’eau et à la poussière
– Finitions : aluminium blindé avec charnière Armor FlexHinge
Performances
– Processeur : Samsung Exynos 2500 gravé en 3 nm
– RAM : 12 Go
– Stockage : 256 Go ou 512 Go (UFS 4.0, non extensible)
– Système d’exploitation : Android 16 avec One UI 8 et Galaxy AI
Autonomie
– Batterie : 4300 mAh
– Recharge : 25W filaire, 15W sans fil, 4.5W inversée
– Jusqu’à 31 heures de lecture vidéo
Appareil photo
– Double capteur arrière :
– 50 MP (grand-angle, OIS, Dual Pixel)
– 12 MP (ultra grand-angle)
– Caméra frontale : 10 MP
– Vidéo : 4K à 60 fps, ralenti jusqu’à 960 fps
Fonctions supplémentaires
– Capteur d’empreinte latéral
– Reconnaissance faciale
– Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C
– Galaxy AI : traduction en temps réel, résumé de documents, Gemini Live. Suivez ce lien pour l’acheter.
