Festival de Cannes 2026 – Journée du 22 mai

Le 79ème Festival de Cannes touche à sa fin avec les deux derniers films de la compétition.
Les ultimes montées des marches des équipes en quête d’un prix ou d’une Palme d’Or auront lieu à 15h et 19h.
The Dreamed Adventure et Histoires de la nuit
Avec un grand soleil et beaucoup de chaleur en perspective. En début d’après-midi, les festivaliers découvriront « The dreamed adventure » de la réalisatrice allemande Valeska Grisbach.
Ce long métrage se situe à Svilengrad, une petite ville à la frontière bulgare, aux confins d’une Europe délaissée.
Veska, archéologue, renoue avec Said, un ami d’enfance, dont la voiture vient d’être volée. En voulant l’aider, Veska glisse progressivement au cœur d’une société criminelle dont l’emprise règne sur la ville. Veska va devoir affronter ce monde à la fois trouble et dangereux.
Et à 19 h, la cinéaste française Léa Mysius aura l’honneur de clôturer cette édition 2026 avec « Histoires de la nuit ».
Il s’agit d’un thriller et de l’adaptation d’un livre, paru en 2020, de Laurent Mauvignier (Prix Goncourt en 2025 pour La maison vide).
Dans « Histoires de la nuit », Nora, Thomas et leur fille Ida vivent dans une ferme isolée avec pour seule voisine, Cristina, une peintre italienne.
Alors que tout le monde prépare une soirée d’anniversaire surprise pour Nora. Trois hommes rôdent autour de la maison et s’invitent à la fête, faisant surgir des secrets bien gardés.
Hafsia Herzi, Bastien Bouillon, Benoît Magimel et Monica Bellucci sont les têtes d’affiche du troisième long métrage de Léa Mysius.
Sortie en salles le 16 septembre.
Un Certain Regard, clap de fin
Pour la cérémonie de clôture de la section « Un Certain Regard », Élodie Bouchez, Stanislas Merhar et Romane Bohringer présenteront à 20 h 15 « Ulysse » au Théâtre Debussy.
Un film de Laetitia Masson sur un couple face à la maladie génétique de leur petit garçon prénommé Ulysse.
Enfin à 22 h, le Grand Théâtre Lumière projettera hors compétition « L’objet du délit » de et avec Agnès Jaoui, entourée de Daniel Auteuil, Eye Haïdara, Patrick Mille, Claire Chust et Jacques Weber. Une excellente comédie sur laquelle nous reviendrons le 27 mai dans notre chronique cinéma, le film sortant en salles ce jour-là.
Le Jury va délibérer en secret le 23 mai
Depuis 2013, les délibérations du jury du Festival de Cannes, présidé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, se déroulent dans un lieu tenu secret, qui change chaque année.
« La maison est entourée de voitures officielles et d’agents de sécurité qui chasseront les éventuels intrus et veilleront à ce qu’aucun photographe ne puisse pénétrer dans le périmètre. », expliquait il y a quelques années le délégué général du Festival, Thierry Frémaux.
Celui-ci assiste aux débats avec Iris Knobloch, la Présidente du Festival de Cannes mais sans jamais intervenir dans la discussion. Arrivés tôt samedi matin (vers 8 h 30), les neuf jurés seront immédiatement plongés dans l’ambiance studieuse qui doit régner.
Leurs téléphones portables sont confisqués. Ils n’auront plus le droit de communiquer avec l’extérieur d’ici la cérémonie prévue samedi 23 mai, à 20 h 15.
Ils devront apporter leur tenue de soirée et leur trousse de toilette. Ils ne repasseront pas à leur hôtel avant l’annonce du palmarès.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative aux tours suivants.
A demain pour nos pronostics pour cette édition du Festival de Cannes !
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