J’ai testé le tout nouveau Kindle Colorsoft Signature Edition 2026

Le marché des liseuses franchit une nouvelle étape avec l’arrivée de la Kindle Colorsoft Signature Edition (2026).
Que vaut cette nouvelle liseuse ? Design, confort, fonctionnalités, autonomie je vous dis ce que j’en pense. (test non sponsorisé) .
Retrouvez les infos dans ma vidéo ! Suivez ce lien pour acheter.
En combinant le confort de lecture de l’encre électronique et l’apport de la couleur, Amazon cherche à séduire les amateurs de romans illustrés, de webtoons et de bandes dessinées.
Ce modèle haut de gamme pousse l’expérience encore plus loin grâce à des choix de conception affirmés et des finitions soignées.
Un design et des finitions résolument haut de gamme
Dès la prise en main, la Signature Edition se démarque par son châssis en aluminium. Ce choix de matériaux confère à la liseuse une robustesse bienvenue et un aspect visuel nettement plus premium que les plastiques traditionnels. La sensation de froid caractéristique du métal sous les doigts renforce l’impression d’avoir un objet de valeur.
Amazon a également revu l’ergonomie. Le bouton d’alimentation a été repositionné pour éviter les pressions accidentelles lors de la lecture à plat, un détail appréciable qui corrige un petit agacement des générations précédentes.
De plus, la certification IPX8 garantit une étanchéité totale, permettant de lire au bord de la piscine ou dans son bain sans aucune crainte. Par ailleurs, j’apprécie le côté lisse de l’écran qui n’a plus de démarcation. C’est fluide et c’est un plus pour le confort de lecture.
La couleur du Kindle Colorsoft Signature Edition 2026
L’attrait principal de ce nouveau Kindle Colorsoft Signature Edition 2026 réside évidemment dans son écran couleur de sept pouces.
Techniquement, l’appareil affiche les textes en noir et blanc à une résolution nette de 300 ppi, tandis que les contenus en couleur s’affichent à 150 ppi.
Le mode « couleur vive » et le contraste ont été légèrement améliorés. On a de belles couleurs en plein soleil : guides de voyage, bandes dessinées, jeunesse…
Il convient d’ajuster ses attentes par rapport aux écrans de tablettes classiques de type LCD ou OLED. La technologie E-Ink ne cherche pas la saturation éclatante ni le rétroéclairage agressif.
Les teintes se révèlent douces, subtiles, rappelant l’impression sur un papier glacé de qualité ou un magazine.
Pour les couvertures de livres, les graphiques intégrés et les illustrations de BD, cet apport chromatique enrichit considérablement l’immersion sans fatiguer la vue.
Le système d’éclairage frontal auto-ajustable s’adapte parfaitement à la luminosité ambiante, bien que l’utilisation de la couche couleur assombrisse légèrement la dalle par rapport à un modèle monochrome pur lorsqu’aucune lumière n’est activée.
Confort de lecture et fonctionnalités
Côté lecture pure, les outils font la différence. La gestion des surlignages s’enrichit de plusieurs teintes (jaune, vert, rose, bleu, orange).
Cela facilite grandement le classement des passages marquants pour les friands d’annotations. Nouvelle option permettant d’épingler un passage sur la page à l’aide d’une petite punaise placée dans un coin. C’est pratique et facile à retrouver en fonction des besoins.
Pour tourner les pages, le système de double-tap offre une alternative fluide aux boutons physiques ou au glissement de doigt habituel.
Les 32 GO de stockage interne garantissent quant à eux une tranquillité absolue : vous pouvez y stocker des milliers de livres, mais surtout des fichiers lourds comme des mangas ou des PDF illustrés, sans jamais vous soucier de l’espace restant.
Une remarque sur le zoom sur les images, celui-ci est un petit lent, et met un peu de temps à s’afficher, dommage !
Pour les mangas et les Webtoons, l’affichage de 7 pouces reste un peu exigu, rendant les bulles de texte petites et nécessitant parfois des zooms.
L’autonomie
L’un des arguments des liseuses reste l’autonomie, et cette liseuse Kindle ne déçoit pas. Elle affiche jusqu’à huit semaines d’utilisation selon votre rythme de lecture et le niveau d’éclairage.
En revanche, Amazon a fait un choix technique particulier pour la recharge de cette version Signature : l’abandon de la charge sans fil Qi standard au profit de pogo pins dédiés à un socle magnétique.
Si le support de recharge se révèle extrêmement pratique pour poser la liseuse le soir sur sa table de nuit, l’impossibilité d’utiliser n’importe quel chargeur à induction universel pourra décevoir les adeptes de l’écosystème sans fil universel.
Pour profiter des couleurs éclatantes, il est nécessaire de pousser la luminosité de l’éclairage frontal. Cela consomme nettement plus de batterie qu’en noir et blanc. Mon conseil, baissez la lumière après la lecture pour préserver l’autonomie.
A noter : Désormais, vous pouvez changer la batterie de votre Kindle (modèles 2026). Les batteries ne sont pas encore disponibles mais le seront dans quelques mois.
Les Prix
Comme pour tous les nouveaux appareils Tech les prix sont à la hausse.
Kindle Colorosoft 2026 métal est au prix de 329.99€. Il existe en noir et en figue. Suivez ce lien pour acheter.
La version plastique est à 299.99€. Suivez ce lien pour acheter.
Ce que j’en pense
Sans être une révolution technologique majeure, cette version 2026 s’impose comme une belle évolution de la liseuse couleur d’Amazon. La Kindle Colorsoft Signature Edition (2026) s’adresse clairement aux utilisateurs exigeants qui recherchent le summum du confort de lecture tout en profitant des apports de la couleur.
Son boîtier en aluminium, son grand espace de stockage et ses finitions soignées en font un objet particulièrement agréable au quotidien. Malgré un écran couleur aux teintes douces et un système de recharge propriétaire par plots magnétiques, Kindle Colorosft Signature Edition 2026, s’impose comme une référence incontournable pour lire dans les meilleures conditions.