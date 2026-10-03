Shokz OpenRun Pro 2 – Le casque à conduction osseuse à moins de 100 €

Par / 03/10/2026 / Bon Plan, Shokz, Shokz OpenRun Pro 2

Le prix du casque Shokz OpenRun Pro 2 passe sous la barre des 100 €. Ne laissez pas passer cette affaire. 

Parfait pour les sportifs ou les personnes qui ne supportent pas les intra-auriculaires, le Shokz OpenRun Pro 2 est léger et non intrusif.

Le prix du Shokz OpenRun Pro 2 passe à 90 €

Il se maintient fermement sur les oreilles pour vous laisser une totale liberté de mouvement tout en restant au contact du monde qui vous entoure.

Le Shokz OpenRun Pro 2 s’affiche à 110,64 €, mais grâce au code FRPRD12, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 12 €. Cette offre ramène son prix à 98,64 €. EPUISE Suivez ce lien pour l’acheter. 

Autre bon plan ils sont à 112.08€ avec le code FRPRD12 Suivez ce lien. 

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.

Shokz OpenRun Pro 2 – Les points forts

Le son DoublePitch : Finis les compromis. Shokz associe pour la première fois la conduction osseuse (pour des aigus ultra-cristallins) et la conduction aérienne (un mini-haut-parleur dédié aux basses). Le résultat ? Un son puissant, immersif et des basses qui pulsent, sans rien perdre en clarté.

Sécurité et connexion totale : Grâce à la technologie à oreilles libres (open-ear), vous écoutez votre playlist ou vos podcasts préférés tout en restant 100 % conscient de votre environnement (voitures, klaxons, nature). Le sport en extérieur, oui, mais en toute sécurité.

Un confort absolu : Pas d’intras qui font mal ou qui glissent avec la transpiration. Le serre-tête en titane ultra-léger offre un maintien impeccable, même en plein effort ou pendant un sprint.

Une autonomie taillée pour l’endurance : Jusqu’à 12 heures d’écoute continue sur une seule charge. Et si vous êtes pressé, la charge rapide vous offre 2h30 de musique en seulement 5 minutes de branchement.

Prêt pour tous les temps : Certifiés IP55, ils résistent sans broncher à la pluie, à la sueur et à la poussière. 

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Are you human? Please solve:Captcha


Retour en haut