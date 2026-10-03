Shokz OpenRun Pro 2 – Le casque à conduction osseuse à moins de 100 €

Le prix du casque Shokz OpenRun Pro 2 passe sous la barre des 100 €. Ne laissez pas passer cette affaire.
Parfait pour les sportifs ou les personnes qui ne supportent pas les intra-auriculaires, le Shokz OpenRun Pro 2 est léger et non intrusif.
Il se maintient fermement sur les oreilles pour vous laisser une totale liberté de mouvement tout en restant au contact du monde qui vous entoure.
Le Shokz OpenRun Pro 2 s’affiche à 110,64 €, mais grâce au code FRPRD12, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 12 €. Cette offre ramène son prix à 98,64 €. EPUISE Suivez ce lien pour l’acheter.
Autre bon plan ils sont à 112.08€ avec le code FRPRD12 Suivez ce lien.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Shokz OpenRun Pro 2 – Les points forts
Le son DoublePitch : Finis les compromis. Shokz associe pour la première fois la conduction osseuse (pour des aigus ultra-cristallins) et la conduction aérienne (un mini-haut-parleur dédié aux basses). Le résultat ? Un son puissant, immersif et des basses qui pulsent, sans rien perdre en clarté.
Sécurité et connexion totale : Grâce à la technologie à oreilles libres (open-ear), vous écoutez votre playlist ou vos podcasts préférés tout en restant 100 % conscient de votre environnement (voitures, klaxons, nature). Le sport en extérieur, oui, mais en toute sécurité.
Un confort absolu : Pas d’intras qui font mal ou qui glissent avec la transpiration. Le serre-tête en titane ultra-léger offre un maintien impeccable, même en plein effort ou pendant un sprint.
Une autonomie taillée pour l’endurance : Jusqu’à 12 heures d’écoute continue sur une seule charge. Et si vous êtes pressé, la charge rapide vous offre 2h30 de musique en seulement 5 minutes de branchement.
Prêt pour tous les temps : Certifiés IP55, ils résistent sans broncher à la pluie, à la sueur et à la poussière.