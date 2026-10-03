DJI Osmo Pocket 3 – Avec un prix aussi bas, la caméra se vend par palettes

Le prix du DJI Osmo Pocket 3 s’effondre sans crier gare et ce n’est pas une erreur. Attention, les stocks sont limités.
La promotion sur la mini-caméra 4K stabilisée est la bonne affaire à ne pas laisser passer ce week-end.
Parfaite pour filmer ses vacances, sa famille ou ses vlogs, la DJI Osmo Pocket 3 s’affiche à 314,94 € au lieu de 418,80 €. Vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 30 euros avec le code FRPRD30.
Le prix du DJI Osmo Pocket 3 tombe à 284,94 €. C’est une très bonne affaire pour cette caméra 3 axes dotée d’un capteur 1 pouce.
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Si les codes sont épuisés, vous pouvez profiter d’une autre promotion tout aussi alléchante. La DJI Osmo Pocket 3 à 288 € sur ce site.
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Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
DJI Osmo Pocket 3 pourquoi c’est bien !
Capteur 1 pouce : excellente gestion de la basse lumière, images nettes sans bruit et flou d’arrière-plan naturel.
Stabilisation mécanique 3 axes : nacelle ultra-réactive éliminant tous les tremblements pour un rendu fluide style cinéma.
Écran tactile rotatif 2” : bascule instantanée du format horizontal au vertical (Reels, TikTok) et allumage automatique en une seconde.
Autofocus rapide & D-LogM 10 bits : suivi de sujet ultra-précis et profil de couleur pro (plus d’un milliard de nuances) pour la post-production.
Recharge rapide : 80 % de batterie récupérés en seulement 16 minutes.