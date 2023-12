Idées cadeaux – On vous conseille 8 livres de cuisine originaux et décalés

Vous êtes à la recherche d’un cadeau original ? Nous avons quelques idées pour vous. Pour les gourmands adeptes de cuisine décalée et délicieuse, découvrez notre sélection.

Voici 8 très beaux livres de cuisine mettant en avant des thèmes surprenants et décalés. Les fans de Pop Culture reconnaitrons des références cultissimes et les autres pourront s’immerger dans une cuisine qui ne ressemble à aucune autre.

Aiguisez vos papilles et préparez-vous à déguster !

Pour les fans de films et de séries en général

Et voici Le livre officiel de cuisine Netflix ! (Mana Books) Attrapez votre télécommande et mettez-vous aux fourneaux ! Que vous soyez fans d’Ozark, Chef’s Table, Emily in Paris ou Squid Game, vous trouverez forcément une recette qui vous plongera dans l’univers – et dans les coulisses – de vos films, séries et émissions gastronomiques préférés de Netflix.

Lire notre chronique complète ici.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Pour les Fans d’Harry Potter

Nous vous conseillons Harry Potter la magie faite maison (Wizarding World). Ce livre contient des recettes incroyables mais aussi des activités à faire à la maison. Lire notre chronique complète ici.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Pour les fans de Donjons & Dragons

Plutôt que de nous balancer une liste de recettes avec un vague lien avec l’univers de fantasy, Dungeons & Dragons Le festin des héros(404 ed.) nous remet en situation avec un récapitulatif peuplé d’humains, d’elfes et d’autres créatures affamées. Chaque recette est introduite par un petit texte qui la replace dans son contexte. Lire notre chronique complète ici.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Pour les fans de culture coréenne

Fans de K-Culture voici deux livres qui vont vous plonger dans la vie trépidante de Séoul et Busan mais surtout dans vos séries favorites.

Le livre de recettes des KDramas (Ed. 404) vous invite à découvrir les recettes de vos séries coréennes cultes. Lire notre chronique complète ici.

Achetez ce livre Cliques ici ou Cliquez ici

Le second livre a été mitonné par un cuisinier très célèbre dans le monde des geeks ! Gastronogeek s’intéresse à la culture et à la cuisine coréenne avec KDrama, (Hachette Hereos.)

Lire notre chronique complète ici.

Achetez Le livre de recettes des KDramas Cliquez ici ou Cliquez ici

Achetez Kdrama Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.



Pour les fans de manga et de cuisine japonaise

Fans de manga et de pop culture japonaise ouvrez grand la bouche pour découvrir 2 livres délicieux et très originaux.

Solar Editions publie Manga Kitchen le livre jeu et Manga Cake. A vos baguettes et vos fourneaux pour vivre des aventures culinaires inédites !

Lire notre chronique complète ici.

Achetez Manga Kitchen Cliquez ici ou Cliquez ici

Achetez Manga Cake Cliquez ici ou Cliquez ici



Pour les fans de Fantasy et de fantastique

Recettes et mixtures des mondes fantastiques (Ynnis) est un livre de cuisine qui va vous faire voyager de la Terre du Milieu à Hyrule.

Lire notre chronique complète ici.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le livre.

Vous recherchez des idées de cadeaux ? Voici notre sélection pour l’année 2023 C’est ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités