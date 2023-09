Audiomémoires : des contenus audio pour valoriser le patrimoine oral

À quelques jours des Journées européennes du patrimoine, les éditions Grimm & Co annoncent le lancement d’un concept innovant.

Audiomémoires a pour objectif de valoriser le patrimoine oral et historique. Ce sont des archives sonores d’un nouveau genre.

Ces créations audio sont articulées autour d’une parole préexistante ou recueillie, structurée, puis enrichie de sons d’ambiance, de décors sonores et de textures, de bruitages ou de musique.

Audrey Siourd, créatrice de la maison d’édition nous confie : « Mon but est de transformer dans quelques temps le site audiomemoires.com en une vaste plateforme d’écoute dédiée à la mémoire du vécu (les audiomémoires seront alors réunis sur cette plateforme et rangés par thématiques). Mais il me faut produire un certain nombre d’audiomémoires pour réaliser ce rêve. »

Mais Grimm & Co ne fait pas de produire des contenus pour son compte. La start-up s’adresse aussi aux institutions et aux entreprises qui voudraient conserver leur patrimoine audio sans l’entasser sur des bandes sons inaccessibles au public.

L’entreprise se propose de produire les contenus sonores dont ils disposent afin de leur donner un second souffle. Libre à ces clients de les diffuser ensuite sur les plateformes et les réseaux en accès gratuit ou payant.

Le projet Audiomémoires prend forme, les audio lecteurs peuvent s’immerger dans certains pans de l’histoire en écoutant ici, par exemple, Les passeurs de mémoire de la Shoah

