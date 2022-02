Moodreads – l’appli qui accompagne la lecture des livres en musique - IDBOOX

Moodreads est une application immersive qui a pour objectif d’accompagner vos lectures avec une musique en parfaite adéquation aux livres que vous lisez.

Moodreads utilise un algorithme complexe pour faire correspondre n’importe quel livre avec la musique qui va bien.



L’utilisation est assez simple. Vous saisissez le titre et le nom de l’auteur, ou encore vous scannez le numéro ISBN et l’appli se charge de vous proposer une playlist en fonction du thème du livre.

Par exemple, un thriller générera une bande-son effrayante et pleine de suspense, tandis qu’un roman d’amour vous immergera dans une musique douce.

Vous pouvez ajouter le son apaisant de la pluie, une minuterie pour éteindre l’application en 30 ou 60 minutes est aussi disponible.

Moodreads annonce avoir répertorié plus d’un milliard de livres en utilisant les API de Goodreads et de Google Books. Quand vous avez choisi votre environnement sonore, vous pouvez à tout moment le mettre en pause.

Voilà une façon plutôt sympathique de s’adonner à la lecture sans modération !