Nouveau rendez-vous, La Nuit du Polar

Le samedi 14 novembre 2026, de 16h à 1h du matin, le Ground Control (Paris 12e) accueillera la toute première édition de La Nuit du Polar.
Présenté par BePolar en partenariat avec la chaîne Polar+, cet événement grand public entièrement dédié au roman noir, au suspense et au thriller rassemble deux acteurs majeurs du genre autour d’une même passion.
À cette occasion, Polar+ proposera une immersion au cœur du cinéma et des séries à travers des séances de découverte audiovisuelle organisées dans un espace dédié.
Un programme riche et interactif au cœur de la capitale
Pensée comme une véritable fête du polar à Paris, cette soirée offrira aux passionnés comme aux curieux de nombreuses animations.
Plus de 15 autrices et auteurs phares participeront à des rencontres, des tables rondes ainsi qu’à un Speed-Booking privilégié dont les places seront attribuées par tirage au sort via la « Tompolar ».
Les visiteurs pourront également profiter d’un espace stands d’éditeurs, d’ateliers de jeux de société, d’un espace détente, d’ateliers jeunesse et d’expositions événements célébrant des anniversaires marquants, à l’image des 40 ans de la collection cultissime Rivages Noirs.
Des masterclass d’écriture
Les aspirants écrivains pourront assister à quatre masterclass inédites consacrées aux coulisses de la création. Alexis Laipsker révélera ses secrets sur la gestion du suspense, tandis que Sophie Loubière abordera l’art d’arrimer une intrigue en passant du réel à la fiction.
De son côté, Sandrine Cohen expliquera comment adapter un polar à l’écran, et Henri Loevenbruck donnera ses clés pour bien intégrer l’Histoire dans un récit policier.
Une Murder Party géante sous tension
Enfin, l’un des temps forts les plus attendus de la soirée sera une enquête grandeur nature co-scénarisée par les éditions Les Presses de la Cité, Pocket & Lizzie.
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