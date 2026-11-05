10 éditeurs indépendants français s’unissent et ripostent face à l’IA

Dix maisons d’édition indépendantes françaises ont décidé de joindre leurs forces en créant l’ADEPIA (Association des éditeurs contre le pillage des IA).
Portée par Yannick Dehée (Nouveau Monde éditions), cette structure rassemble des acteurs variés de la sphère indépendante — de la littérature générale aux sciences humaines en passant par l’imaginaire (La Volte ou Aux forges de Vulcain, Éditions du Rocher…).
Le point de départ de cette fronde repose sur un constat alarmant. Des milliers d’ouvrages protégés se retrouvent exploités sans autorisation ni rémunération sur les sites pirates, souvent suspectées d’avoir servi à entraîner de grands modèles linguistiques (LLM).
Une stratégie juridique méthodique
Plutôt que d’attendre ou d’agir de manière isolée, une démarche trop lourde et coûteuse pour de petites structures, l’ADEPIA met en place un modèle de défense mutualisé.
L’association s’apprête à envoyer ses premières mises en demeure à l’encontre de deux ou trois entreprises d’intelligence artificielle afin de privilégier d’abord la voie amiable.
Les membres s’engagent à reverser 20 % des indemnisations obtenues dans une caisse commune destinée à financer les actions contentieuses futures.
L’association affirme collaborer en bonne intelligence avec le Syndicat national de l’édition, qui mène déjà des actions plus institutionnelles (notamment contre Meta).
ADEPIA, pourquoi c’est une bonne idée
Cette union des éditeurs indépendants représente une réponse à la fois courageuse et indispensable face au Far West technologique actuel.
Alors que les géants de la tech ont longtemps appliqué la règle du « se servir d’abord, discuter après », la création d’un front commun permet de rééquilibrer le rapport de force.
Ce type de structure est vital pour éviter que seuls les mastodontes de l’édition ne puissent faire valoir leurs droits.
Elle rappelle qu’une véritable transition vers l’IA ne pourra se faire durablement sans un respect strict du droit d’auteur et une rémunération juste des créateurs et de leurs éditeurs.
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1 réflexion sur “10 éditeurs indépendants français s’unissent et ripostent face à l’IA”
Une initiative importante qui souligne la nécessité de protéger la création humaine et les droits des auteurs face aux défis posés par l’intelligence artificielle.