Radiance, le nouveau projet IA au service de l’accessibilité des livres numériques

Radiance est un projet fantastique porté par FeniXX avec le soutien d’EDRLab et d’Isako.
L’objectif est de trouver les moyens de rendre accessibles les images issues de livres indisponibles du XXe siècle numérisés par FeniXX.
Radiance un corpus phénoménal !
Le travail va consister à travailler sur 98 000 livres numériques. Un million d’images ont été identifiées et 80% d’entre elles sont descriptibles.
Le projet Radiance ambitionne de révolutionner l’accessibilité des contenus numériques pour les lecteurs empêchés.
Il utilise des technologies de pointe. Celles-ci combinent l’analyse d’image et la génération automatique de texte, dans un environnement entièrement souverain et sécurisé.
Les ouvrages numériques seront donc enrichis en y ajoutant des descriptions d’images parfaitement adaptées aux besoins des publics empêchés de lire.
Un défi à grande échelle
Pour l’entité FeniXX, l’enjeu est colossal : comment rendre accessibles, dans un délai raisonnable et à un coût maîtrisé, les centaines de milliers d’images que contiennent ses fonds patrimoniaux, scientifiques et universitaires ?
Radiance est la réponse à ce double impératif : 1 – Anticiper les obligations légales d’accessibilité qui entreront en vigueur d’ici 2030.
2 – Maintenir la valeur inestimable du fonds patrimonial de FeniXX,. Et garantir la fiabilité technique et la souveraineté des outils d’intelligence artificielle employés.
Voilà donc un élément de plus qui démontre que tout n’est pas à jeter dans l’IA !
Ce sujet sera abordé lors de la conférence IA, livres et presse en ouverture du salon Creativ'Book, le 2 décembre à 9H30 avec Laurent Le Meur, DG d'EDRLab.
