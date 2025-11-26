Black Friday les conteuses d’histoires Lunii, Yoto, Faba, Merlin, Toniebox en bon plan !

Les boites à histoires s’offrent une cure de joie avec des prix très intéressants !
Faba, Merlin Lunii, Yoto, Tonies, toutes ces conteuses d’histoires pour les enfants sans ondes sont à prix Noël.
Suivez nos liens pour les obtenir au meilleur prix !
- Faba Box dès 3 ans passe à 43.50€ vous économisez 10%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Lunii Ma fabrique à histoires de 3 à 8 ans passe à 54.90€ vous économisez 20%.
Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici.
- Boite à Histoire Lunii Flam + coque pour les 8 – 10 ans. Elle passe à 79.99€ (-20%).
Suivez ce lien pour l’acheter.
- L’édition limitée Pat Patrouille pour les 4 – 7 ans passe à 54.99€ (-27%).
Suivez ce lien pour l’acheter.
- TonieBox de 1 à 9 ans + deux packs d’histoires passe à 123.49€ au lieu de 130€.
Suivez ce lien pour l’acheter. La conteuse seule est à 119.99€. Suivez ce lien.
- Merlin pour les 3 – 12 ans , la conteuse avec 1000 titres inclus passe à 74.99€ au lieu de 85€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- Yoto Player pour les 3 à 6 ans, avec 1 carte petit Ours Brun passe à 82.39€, vous économisez 20%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
- La conteuse Yoto Player pour les 3 – 12 ans, 3e génération seule passe quant à elle à 79.99€, vous économisez 20%.
Suivez ce lien pour l’acheter. (voir notre test ici)
- Yoto Mini + starter Pack pour les 7 – 11 ans passe à 59.99€ vous économisez 29%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Pourquoi offrir une conteuse d’histoires aux enfants
Les conteuses stimulent l’imagination et l’écoute active des enfants, enrichissant leur vocabulaire. Elles transmettent oralement le plaisir du récit et facilitent l’accès aux émotions et aux cultures. C’est un moment de partage unique qui renforce le lien social et l’envie de lire. Et elles éloignent les enfants des écrans !
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.