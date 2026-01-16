Jeu concours – Un smartphone SPC Zeus 2 Pro à gagner !

Et voici un nouveau jeu-concours pour fêter la nouvelle année ! Cette fois on met en jeu un smartphone SPC Zeus 2 Pro.
Du 16 au 23 janvier inclus, en partenariat avec le constructeur espagnol SPC, ce mobile dédiée aux seniors est en jeu. C’est votre grand-mère qui va être contente !
SPC Zeus 2 Pro, qu’est-ce que c’est ?
Le SPC Zeus 2 Pro est un smartphone spécialement développé pour simplifier l’expérience numérique des seniors. Il combine des fonctionnalités de sécurité essentielles et une ergonomie adaptée avec des options technologiques modernes. C’est un smartphone qui tourne sous Android 15. Il intègre une caméra arrière de 50 MP et avant de 5 MP avec flash.
L’appareil est équipé de dispositifs pensés pour la sécurité et la simplicité :
-Un bouton d’urgence (SOS) pour les situations critiques.
-Deux boutons physiques dédiés aux fonctions décrocher et raccrocher les appels.
-Une station de charge pratique pour une recharge facile.
-Un “mode facile” qui optimise l’interface avec des icônes et des lettres plus grandes, garantissant une meilleure lisibilité.
En plus de cette approche simplifiée, le SPC Zeus 2 Pro n’omet pas les technologies actuelles : il dispose d’un écran de 6,1 pouces, d’un capteur photo haute résolution, de la connectivité 4G, du NFC (paiement sans contact), et du déverrouillage par reconnaissance faciale ou empreinte digitale. Il dispose de 128 Go de stockage.
Sa véritable valeur ajoutée réside dans sa compatibilité avec l’application gratuite SPC CARE. Cette solution permet aux aidants et aux proches de prendre le contrôle du smartphone à distance.
L’aidant peut ainsi ajuster la taille de la police, gérer le volume, organiser l’écran d’accueil et localiser l’appareil.
De plus, un système de notifications alerte l’aidant en cas de batterie faible, d’inactivité prolongée ou d’activation du bouton SOS. Voir le produit ici
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
-Utilisez #BonneAnneIDBOOX pour vos partages sur les réseaux !
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– 1 smartphone SPC Zeus 2 Pro valeur : 243€
– Le concours est ouvert du 16 au 23 janvier 2026 22H30.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu.
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.
