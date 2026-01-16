Song Dong au Bon Marché l’expo gratuite qui réinvente le quotidien

Jusqu’au 22 février 2026, Le Bon Marché Rive Gauche se métamorphose sous l’impulsion de l’artiste chinois Song Dong.
Avec son exposition « Objets divers et variés». Il transforme le grand magasin en un laboratoire artistique où l’ordinaire devient extraordinaire.
C’est une invitation au voyage au cœur de l’intime et de l’histoire de l’art. Pour cette carte blanche hivernale, Song Dong ne se contente pas d’exposer : il investit chaque recoin du Bon Marché, des vitrines de la rue de Sèvres jusqu’aux verrières iconiques, pour tisser un lien entre nos objets de tous les jours et la poésie de l’avant-garde.
21 vitrines immersives
Le parcours débute sur le trottoir, où les 21 vitrines du magasin deviennent des tableaux vivants.
Song Dong y met en scène une collection hétéroclite d’objets du quotidien. La particularité ? Ces pièces proviennent autant de sa collection personnelle que d’un appel à participation lancé aux clients et collaborateurs en 2025.
Sous les jeux de miroirs et les filtres colorés, ces objets familiers — sublimés par l’esprit du “ready-made” — racontent une histoire commune, celle de notre attachement au matériel.
L’hommage monumental à Marcel Duchamp
Au centre du magasin, l’émerveillement prend de la hauteur. Autour de l’escalator, Song Dong déploie deux lustres monumentaux composés d’anneaux d’acier et de bouteilles éclairées (plus de 7 mètres).
Cette œuvre est un clin d’œil direct au célèbre « Porte-bouteilles » de Marcel Duchamp, acheté par l’artiste en 1914… dans un grand magasin parisien.
En réinterprétant ce symbole de l’art moderne, Song Dong rend aussi hommage au quartier de Montparnasse, jadis épicentre des révolutions artistiques.
Des rideaux de fenêtres colorées emblématiques de l’artiste, encadrent ce spectacle.
Song Dong – Voyage chromatique au deuxième étage
L’expérience atteint son apogée au deuxième étage avec une galerie des glaces d’un nouveau genre. Entre portes et fenêtres recyclées, l’artiste édifie une maison lumineuse habitée par des centaines de lampes chargées d’histoire.
Il y a aussi un kaléidoscope géant. Celui-ci offre une perspective fragmentée et fascinante sur les installations suspendues sous les verrières.
À travers cette carte blanche, l’institution de la Rive Gauche se métamorphose totalement. C’est une belle façon de débuter l’année tout en nourrissant votre imaginaire au contact de Song Dong.
Entrée libre.
