Samsung Galaxy S25 Ultra : son prix dégringole pendant les soldes

Les soldes ne sont pas encore terminées. Elles s’attaquent au prix du Samsung Galaxy S25 Ultra et ça fait mal.
Le prix du Samsung Galaxy S25 Ultra va vous faire tomber à la renverse. Le puissant smartphone de Samsung passe sous la barre des 800 €.
Le Galaxy S25 Ultra 12/256 Go est à 831,50 € au lieu de 937 €. Vous réalisez une première économie mais ce n’est pas terminé.
En fonction du montant de vos achats, vous bénéficiez de remises supplémentaires. Vous avez droit à 60 €, 45 € ou 30 € de réduction avec les codes suivants :
-
-60 € dès 499 € avec le code FRWS60
-
-45 € dès 369 € avec le code FRWS45
-
-30 € dès 249 € avec le code FRWS30
Au final, le Samsung Galaxy S25 Ultra avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage vous revient à 771,50 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Samsung Galaxy S25 Ultra – Les caractéristiques techniques
|Galaxy S25 Ultra 5G
|Ecran
|6,8 pouces AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
|Définition
|3120 x 1440 pixels (513ppi) – pic 2600nits – Gorilla Glass Armor 2
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite for Galaxy
|RAM
|12Go DDR5X
|Stockage
|256/512Go/1To UFS 4.0
|Mises à jour
|Sécurité jusqu’au 31 janvier 2032
|Caméras arrières
|200MP 1/1.3″ (f/1.7) + OIS, téléobjectif X3 10MP (f/2.4) + OIS, téléobjectif X5 50MP (f/3.4) + OIS, UGA 50MP 120° (f/2.0) – Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|12MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|5000mAh
|Charge rapide
|recharge 45W (non fourni), 25W sans fil, inversée 4,5W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran ultrasonique
|Connectivité
|NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Audio
|2 haut-parleurs stéréo, HDR 10+
|Android
|Android 15 – OneUI 7
|Dimensions
|162,8 x 77,6 x 8,2mm – 218g