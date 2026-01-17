Samsung Galaxy S25 Ultra : son prix dégringole pendant les soldes

Par / 17/01/2026 / Bon Plan, Galaxy S25 Ultra, Samsung, soldes

Les soldes ne sont pas encore terminées. Elles s’attaquent au prix du Samsung Galaxy S25 Ultra et ça fait mal.

Le prix du Samsung Galaxy S25 Ultra va vous faire tomber à la renverse. Le puissant smartphone de Samsung passe sous la barre des 800 €.

Soldes - Le Samsung Galaxy S25 Ultra à moins de 800€

Le Galaxy S25 Ultra 12/256 Go est à 831,50 € au lieu de 937 €. Vous réalisez une première économie mais ce n’est pas terminé.

En fonction du montant de vos achats, vous bénéficiez de remises supplémentaires. Vous avez droit à 60 €, 45 € ou 30 € de réduction avec les codes suivants :

  • -60 € dès 499 € avec le code FRWS60

  • -45 € dès 369 € avec le code FRWS45

  • -30 € dès 249 € avec le code FRWS30

Au final, le Samsung Galaxy S25 Ultra avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage vous revient à 771,50 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.

Samsung Galaxy S25 Ultra – Les caractéristiques techniques 

Galaxy S25 Ultra 5G
Ecran 6,8 pouces AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz)
Définition 3120 x 1440 pixels (513ppi) – pic 2600nits – Gorilla Glass Armor 2
Processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy
RAM 12Go DDR5X
Stockage 256/512Go/1To UFS 4.0
Mises à jour  Sécurité jusqu’au 31 janvier 2032
Caméras arrières 200MP 1/1.3″ (f/1.7) + OIS, téléobjectif X3 10MP (f/2.4) + OIS, téléobjectif X5 50MP (f/3.4) + OIS, UGA 50MP 120° (f/2.0) – Vidéo 8K/30ims
Caméras frontales 12MP (f/2.2) 
IP68 IP68
Batterie 5000mAh
Charge rapide recharge 45W (non fourni), 25W sans fil, inversée 4,5W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran ultrasonique
Connectivité NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Audio 2 haut-parleurs stéréo, HDR 10+
Android Android 15 – OneUI 7
Dimensions 162,8 x 77,6 x 8,2mm – 218g

 

