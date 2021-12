Notre sélection des meilleurs smartphones entre 300€ et 400€ en décembre 2021

Découvrez notre sélection décembre 2021 des meilleurs smartphones entre 300€ et 400€. Achetez et faites des cadeaux à Noël sans vous tromper.

La fin de l’année approche et il est temps de faire le bilan des sorties smartphones 2021. On vous propose une sélection des 6 meilleurs smartphones sortis ses 12 derniers mois avec des prix compris entre 300€ et 400€.

Comme d’habitude cette liste de contient que des smartphones que nous avons pu tester ou prendre en main.

Les constructeurs ont fait de gros efforts et on trouve dans cette gamme de prix des appareils avec des fiches techniques gonflées à bloc. Ecran 120Hz Super AMOLED, processeur Snapdragon adapté au gaming et caméras performantes, ils n’ont parfois rien à envier aux smartphones premium.

Ces smartphones ont comme avantage d’être polyvalents et d’offrir un très bon rapport qualité / prix. On vous rappelle qu’il ne s’agit pas d’un classement.

realme GT Master Edition à 349€

A seulement 349€, le realme GT Master Edition est un smartphone avec un excellent rapport qualité / prix. Il conserve certaines caractéristiques premium du realme GT comme son écran Super AMOLED 120Hz ou sa recharge rapide 65W. realme a fait quelques concessions sur le processeur mais le GT Master Edition reste une très bonne machine de jeu à faible coût.

Le processeur Snapdragon 888 est remplacé par un 778G mais à l’usage difficile de voir la différence à moins d’être branché sur une sonde de tests en permanence. Il permet de jouer dans les meilleures conditions à tout ce qu’on veut. Il répond également à tous les besoins pour un usage quotidien. Sa caméra principale de 64MP fait pencher la balance en sa faveur.

realme GT 5G à 369€

Comme évoqué plus haut le realme GT est un smartphone légèrement plus haut de gamme que le realme GT Master Edition. Sorti quelques mois plus tôt son prix a fortement baissé et c’est une très bonne affaire. Il est vendu à 369€ avec 8Go de RAM et 128Go de stockage.

C’est un flagship killer avec un écran Super AMOLED de 6,43 pouces 120Hz, n processeur Snapdragon 888, de la RAM DDR5, du stockage UFS 3.1, un capteur photo principal de 64MP et une recharge rapide 65W. Le choix est difficile.

OnePlus Nord CE 5G à 320€

OnePlus Nord CE 5G reprend certaines caractéristiques du OnePlus Nord 2 mais il fait quelques concessions pour baisser son prix. L’écran conserve la même diagonale mais gagne un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Le smartphone tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 750G taillé pour jouer aux gros jeux 3D. Le stockage de 128 ou 256Go repasse en UFS 2.1.

La batterie de 4500mAh est compatible avec la charge 30W au lieu de 65W. La composition du module photo change également. Il rassemble un capteur principal de 64MP, un ultra grand angle de 8MP et un capteur monochrome de 2MP. Le smartphone s’en sort très bien de jour. Le résultat est plus nuancé la nuit.

OnePlus Nord 2 5G à 399€

Le OnePlus Nord 2 est sorti dans le courant de l’été. On le trouve à environ 390€. Le OnePlus Nord 2 fait honneur à son prédécesseur. Il fait de l’ombre aux smartphones haut de gamme vendus à des prix beaucoup plus élevés.

Ces principaux points forts sont un écran Super AMOLED de 6,43 pouces 90Hz, un puissant processeur MediaTek Dimensity 1200 AI, du stockage UFS 3.1, une triple caméra 50MP Sony IMX 766 et une recharge rapide 65W.

Le OnePlus Nord 2 5G est un smartphone puissant avec un design premium qui répondra quasiment aux attentes de tous les utilisateurs. Le OnePlus Nord 2 est un incontournable dans cette gamme de prix.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G à 369€

Le Xiaomi Mi 11 Lite existe en version 4G et 5G. Mi 11 Lite 4G est vendu 309€ et le 5G est à 369€. Ils se différencient au niveau du processeur et de la RAM. Le modèle 5G tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 778G accompagné de 8Go de mémoire vive. Il embarque le même écran AMOLED 6,55 pouces 90Hz. On retrouve une triple caméra et une batterie compatible avec la charge rapide 33W.

Les deux smartphones partagent le même module photo rassemblant un capteur photo principal de 64MP. Il est accompagné par un ultra grand angle 119° de 8MP et un objectif Macro avec un grossissement X2 de 5MP. Il se montre efficace de jour comme de nuit avec une petite faiblesse sur les portraits.

Le 11 Lite répond à tous les besoins. Polyvalent, il s’adresse à tout le monde. Il satisfera les joueurs comme les amateurs de photos tout en garantissant une bonne autonomie.

Samsung Galaxy A52 5G à 379€

Le Galaxy A52 5G marque le renouveau de la gamme A. Il bénéficie du savoir faire de Samsung sur les smartphones premium. Le design du smartphone est simple mais réussi. Sa coque noir mate lui donne un cachet haut de gamme et on oublie très vite qu’elle est en plastique.

Il intègre un écran de 6,5 pouces AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Samsung a placé aux commandes un processeur Snapdragon 750G avec 6G ode RAM et 128Go de stockage.

Il se distingue par une quadruple caméra bien maîtrisée (un capteur principal de 64MP, un capteur de 5MP pour gérer les flous d’arrière plan, un ultra grand-angle 123° de 12MP et un objectif Macro de 5MP). Le capteur principal dispose d’un stabilisateur optique d’image. C’est un gros avantage notamment pour les photos nuit ou les vidéos.

A noter que le Galaxy A52 5G est compatible avec la charge rapide 25W mais il n’est vendu qu’avec un chargeur 15W dans la boite.

