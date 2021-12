Notre top des meilleurs smartphones entre 200€ et 300€ en décembre 2021

Quels sont les meilleurs smartphones 2021 entre 200€ et 300€ ? On vous donne la réponse dans notre sélection d’appareils testés et triés sur le volet.

Après nous être intéressés aux smartphones entre 300€ à 400€, on regarde maintenant les appareils compris entre 200€ et 300€. Ici aussi les constructeurs ont repoussé les limites de leurs produits.

Ecran AMOLED 90Hz ou 120Hz, processeur adapté au jeu, caméra 108MP, grosse batterie, charge rapide, ils ont de sérieux arguments pour séduire en plus de leur prix très accessible.

Notre top comprend 6 smartphones 4G ou 5G. On vous rappelle qu’il ne s’agit pas d’un classement. Chaque smartphone possède ses points forts et ses points faibles.

Oppo A94 5G à 299€

L’Oppo A94 est ultra léger et très fin. Le smartphone pèse 173 g et son épaisseur ne dépasse pas 7, 8 mm. On trouve à l’avant un écran Super AMOLED de 6,43 pouces Full HD+ mais qui reste en 60Hz. Il est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 800U. Il est assisté par 8Go de RAM et 128Go de stockage extensible.

Ce processeur est parfaitement adapté pour le jeu vidéo. On peut le comparer au Qualcomm Snapdragon 765G. Sa batterie de 4310mAh est compatible avec la charge rapide 30W. Il intègre une quadruple caméra 48MP et il est très doué en photo.

Cliquez sur ce lien pour découvrir notre test.

Suivez ce lien pour l’acheter

Xiaomi Redmi Note 10 5G à 229€

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est le seul appareil 5G de la gamme Redmi Note 10. Il est doté d’un écran LCD de 6,5 pouces Full HD+ (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. Il tourne avec un processeur assez modeste qui lui permet tout de même de jouer à des jeux comme Call of Duty. Sa grosse batterie de 5000mAh compatible avec la charge rapide 18W lui confère une autonomie d’un jour et demie.

Son module photo est basé sur une triple caméra de 48MP sans ultra grand-angle. Avec ce Redmi Note 10, Xiaomi cherche à démocratiser la 5G en proposant un smartphone à un prix accessible.

Pour rester sous la barre des 230€, le constructeur fait quelques compromis notamment au niveau de la puissance ou encore de la recharge rapide. Cela reste un smartphone avec lequel vous ne serez pas bloqués si vous voulez jouer ou prendre des photos de qualité.

Cliquez sur ce lien pour découvrir notre test.

Suivez ce lien pour l’acheter

Poco X3 Pro à 279, 89€

Le Poco X3 Pro est avant tout une machine pour gamers à moindre coût avec un écran LCD 120Hz, une bonne autonomie grâce à une batterie de 5160mAh avec charge 33W et un processeur Snapdragon 860 qui permet de profiter pleinement de ses jeux pour moins de 300€.

D’autres aspects de l’appareil ont été délaissés en contre partie. Sans être mauvais, il se révèle moins performant au niveau photo.

Cliquez sur ce lien pour découvrir notre test.

Suivez ce lien pour l’acheter

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4G à 299€

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro arbore un splendide écran Super AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz. Son processeur Qualcomm Snapdragon 732G vous permet de jouer dans de bonnes conditions mais il est uniquement 4G.

Sa batterie de 5020mAh lui confère une autonomie de champion de plus de 2 jours. Pour ne rien gâcher, le smartphone embarque un capteur photo de 108 MP ISOCELL Samsung HM2 qui combine 9 pixels en 1 pour capter plus de lumière.

Cliquez sur ce lien pour découvrir notre test.

Suivez ce lien pour l’acheter

Xiaomi Redmi Note 10S 4G 224€

Xiaomi propose un appareil plus équilibré. Parmi ses atouts, on citera son bel écran AMOLED de 6,43 pouces, son processeur MediaTek Helio G95 qui permet de jouer en toute sérénité ou sa recharge rapide 33W.

Son quadruple capteur photo est basé sur une caméra principale de 64MP. On retiendra la qualité des photos de jour. Le reste est plus incertain.

Cliquez sur ce lien pour découvrir notre test.

Suivez ce lien pour l’acheter

realme 8i 4G à 199€

On rajoute le realme 8i dans cette sélection même si son prix est sous la barre des 200€. Ses caractéristiques font de lui un véritable ovni, difficile à classer. Trouver un écran LCD 120Hz sur cette gamme de prix est une bonne surprise et un vrai plus.

Avec son processeur MediaTek Helio G96 les fans de jeux pourront assouvir leur passion à condition de ne pas être exigeants. Sa batterie de 5000mAh lui offre une autonomie de 2 jours et elle est compatible avec la charge rapide 18W. realme a pourvu son smartphone d’un triple capteur photo de 50MP.

Cliquez sur ce lien pour découvrir notre test.

Suivez ce lien pour l’acheter

On pourrait également rajouter à cette sélection le realme 8 5G à 229€ mais nous ne l’avons pas testé. Découvrez toutes nos sélections pour la fin de l’année ici