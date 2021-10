Oppo – De nouvelles infos sur son smartphone pliable - IDBOOX

Le smartphone pliable d’Oppo laisse échapper ses caractéristiques techniques. Le smartphone pliable va-t-il enfin se démocratiser ?

Oppo a dans ses cartons un smartphone pliable. La compagnie a présenté un premier prototype en 2019 et depuis plus aucune nouvelle de lui. Le serial leaker DigitalChatStation remet le smartphone sur le devant de la scène en diffusant les principales caractéristiques du smartphone.

La description de sa fiche technique fait penser au Huawei Mate X2 ou au Galaxy Z Fold 3. Il change de forme par rapport au premier prototype dévoilé.

L’appareil intègre deux écrans. Le premier est un écran classique à l’extérieur et le deuxième est un écran pliable à l’intérieur. Il se referme comme un portefeuille pour protéger la dalle pliable. Cette forme offre au smartphone un écran avec une diagonale digne d’une petite tablette.

La diagonale de l’écran pliable du smartphone d’Oppo serait entre 7,8 et 8 pouces. Celle du Galaxy Z Fold 3 atteint les 7,6 pouces. Le smartphone s’annonce encore plus grand. Cette dalle pliable possède une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Concernant la photo, l’Oppo X embarque un capteur principal de 50MP Sony IMX766 et une caméra Selfie de 32MP. On ne sait pas s’il s’agit d’une caméra sous l’écran comme le Galaxy Z Fold 3. Le lecteur d’empreintes digitales se trouve sur le côté comme sur le smartphone de Samsung.

Le smartphone tourne sous Android 11 avec la surcouche ColorOS 12.

On ne sait pas encore quand il verra le jour mais on l’attend avec impatience. Plus de smartphones pliables, signifie aussi baisse de prix.

Oppo travaille également sur l’Oppo X 2021, un smartphone spectaculaire avec un écran étirable.

