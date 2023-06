Google Pixel 8 – Des informations sur son nouvel appareil photo

Les Google Pixel 8 s’annoncent encore meilleurs en photo que les Pixel 7. Une partie de leur fiche technique a fuité.

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro s’annoncent toujours plus performants en matière de photo. Les premières informations sur leur appareil photo sont passées à travers les mailles du filet de la firme de Mountain View.

Ces indiscrétions proviennent d’une source interne à Google qui s’est confiée au site AndroidAuthority.

Pixel 8 et Pixel 8 Pro – Toujours meilleurs en photo

Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro échangent le capteur Samsung ISOCELL GN1 présent sur les Pixel 7 pour un capteur principal ISOCELL GN2. Ce capteur 1/1.12” va offrir aux Pixel 8 des photos encore plus détaillées et lumineuses. Il capture 35% de lumière en plus que son prédécesseur.

Le Pixel 8 Pro embarque un nouvel ultra grand-angle Sony IMX787 de 64MP. Un téléobjectif X5 Samsung GM5 de 48MP l’accompagne. Un nouveau capteur ToF 8×8 complète le tableau. Il a pour fonction d’améliorer les performances autofocus.

L’évolution du Google Pixel 8 est plus timide. Le smartphone reste avec un ultra grand-angle Sony IMX386 de 12MP mais son champ de vision s’élargit. Les deux Pixel 8 conservent la caméra Selfie de 11MP fourni par Samsung.

En revanche, le capteur de température capable de mesurer la chaleur du corps est exclusif au Pixel 8 Pro.

Des nouvelles fonctions pour améliorer les photos

Les prochains smartphones de Google bénéficient également d’amélioration logiciel. Les Pixel 8 intègrent un nouveau système qui détecte le niveau de luminosité et ajuste automatiquement l’intensité du flash LED afin d’éviter les photos et les vidéos surexposées.

Parmi les autres nouveautés, Google a développé un outil de segmentation des photos. L’IA analyste la scène et applique différents traitements à chaque partie de la photo.

Google a également mis au point un nouvelle effet Bokeh pour le mode cinématique des vidéos.

