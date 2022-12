Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 500€ fin 2022 ?

Vous cherchez un smartphone à moins de 500€, performant, endurant et qui sait faire des photos ? Découvrez notre sélection des meilleurs smartphones 2022 à moins de 500€.

Les smartphones à moins de 500€ sont souvent des appareils d’un très bon rapport qualité/prix. Nous avons sélectionné 6 smartphones équilibrés et polyvalents qui nous avons testés. (non sponsorisé)

Les prix s’étalent de 300€ à 500€. Cet écart n’indique pas forcément des performances plus ou moins poussées. Le choix d’un processeur plutôt qu’un autre peut parfois faire baisser drastiquement le prix.

Vous remarquerez également que certains smartphones sont sortis fin 2021. Ils restent dans la course. Ils sont toujours excellents, mis à jour et parfois même meilleurs que leurs remplaçants.

realme GT Neo 2

Le realme GT Neo 2 est un bon plan à ne pas laisser passer si vous aimez jouer avec votre smartphone. Il possède un écran AMOLED de 6,62 pouces 120Hz adaptatif. C’est rare dans cette gamme de prix. Son niveau de luminosité monte à 1300 nits.

Un processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G est aux commandes, assisté par 12Go de RAM et 128Go de stockage en UFS 3.1.

Sa batterie de 5000mAh lui confère une autonomie qui avoisine 1,5 jour. Elle est compatible avec la recharge 65W.

Ses points forts :

Le realme GT Neo 2 est un smartphone taillé pour le gaming. Il avale les plus gros jeux 3D sans broncher. Il est en plus doué en photo et sa batterie lui confère une autonomie au-delà d’une journée.

Le realme GT Neo 2 est vendu 434€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Xiaomi 11T Pro

Le Xiaomi 11T Pro est sorti fin 2021 mais il a tout à fait sa place dans ce top. Le 11T Pro était un flagship killer à l’époque et est toujours aussi bon. Vous pouvez jouer, faire des photos de qualité, le tout sans vous soucier de son autonomie.

Ce smartphone possède un écran AMOLED de 6,67 pouces FullHD+ avec une luminosité de 1000 nits. Son taux de rafraichissement varie entre 60Hz et 120Hz.

On trouve aux commandes un processeur Qualcomm Snapdragon 888 couplé avec 8Go de DDR5 et 128Go de stockage en UFS 3.1. Grâce à sa batterie de 5000mAh, il peut tenir entre un jour et un jour et demi.

Ses points forts :

Le Xiaomi 11T Pro possède un écran AMOLED 120Hz, une caméra 108MP, un processeur Snapdragon 888 et une hyperCharge 120W pour moins de 500€. Tout est dit.

Le Xiaomi 11T Pro est vendu 404€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Le POCO X4 Pro

Le POCO X4 Pro arbore un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz. Il ne manque pas de puissance grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G et ses 8Go de RAM. Vous avez le choix entre 128 et 256Go de stockage. Cet espace peut être étendu jusqu’à 1To grâce à une carte microSD.

Son capteur principal de 108MP capture des clichés d’une grande précision. Le smartphone se montre aussi efficace de nuit. Sa batterie de 5000mAh lui confère une autonomie qui atteint 1,5 jour et peut même aller au-delà. Elle est compatible avec la recharge 67W.

Ses points forts :

Le POCO X4 Pro peut se vanter de posséder un écran AMOLED de 120Hz ultra lumineux avec des pointes à 1200nits. Il offre également une bonne autonomie qui frôle les 2 jours.

Le POCO X4 Pro est vendu 328€ avec 8Go de RAM et 256Go de stockage. Suivez ce lien pour l’acheter.

OnePlus Nord CE 2

Le OnePlus Nord CE 2 tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 900 5G gravé en 6nm. Elle est accompagnée de 8Go de RAM et de 128Go de stockage. Vous apprécierez de jouer sur un écran AMOLED 90Hz avec une diagonale de 6,43 pouces.

Son appareil photo se compose d’un capteur principal de 64MP (f/1.7), d’un ultra grand-angle 8MP 119° (f/2.2) et d’un capteur Macro 2MP (f/2.4). Sa batterie de 4500mAh lui offre une autonomie d’un jour et demi environ.

Ses points forts :

Le OnePlus Nord CE 2 est un smartphone polyvalent avec suffisamment de puissance pour jouer dans de bonnes conditions et il est compatible avec la recharge 65W. Le chargeur est inclus dans la boite.

Le OnePlus Nord CE 2 est vendu à 299€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Google Pixel 6a

Le Pixel 6a reste un incontournable malgré la sortie du Pixel 7. Le smartphone embarque un écran de 6,1 pouces OLED 60Hz avec une résolution FullHD+. Il tourne avec un processeur Google Tensor et un copro sécurité Titan M2 5G. Il est accompagné par 6Go de RAM DDR5 et 128Go de stockage UFS 3.1.

Du côté des caméras, Google a doté son smartphone d’un capteur grand angle de 12,2MP et d’un ultra grand-angle de12MP. Il ne va pas plus loin du côté de l’appareil photo principal mais il bénéficie du traitement d’image et de l’IA maison de Google.

Le smartphone intègre une batterie de 4410mAh qui lui confère une autonomie d’une journée.

Ses points forts :

Le Google Pixel 6a est une bonne affaire. C’est un surdoué de la photo à prix réduit. Il bénéficie des améliorations constantes et des mises à jour suivies de Google. Le Google Pixel 6a est vendu 345€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Honor 50

Le Honor 50 est sorti fin 2021. Il bénéficie de finitions soignées à l’arrière comme à l’avant. C’est un des rares smartphones dans cette gamme de prix à posséder un écran incurvé. Cette dalle OLED mesure 6,57 pouces. Elle dispose d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz.

Le smartphone tourne avec Qualcomm Snapdragon 778G 5G assez puissant pour faire tourner tous les jeux dans de bonnes conditions.

Sa batterie de 4300mAh lui offre 1 journée d’autonomie. Grâce à son chargeur 66W inclus dans la boite elle se recharge en 45 minutes.

Son module photo réunit un capteur principal de 108MP, un ultra grand-angle de 8MP, un objectif Macro de 2MP et un capteur de profondeur de 2MP. Le Honor 50 est très à l’aise avec les portraits et les photos de nuit.

Il sait aussi faire de la multi-vidéo. Il change de caméra et de mode de vue en temps réel pendant l’enregistrement.

Ses points forts :

Le Honor 50 bénéficie de finitions splendides et d’un écran 120Hz recourbé qui en met plein la vue. Il est puissant et compatible avec la recharge rapide 66W.

Le Honor 50 est vendu 299,90€. Suivez ce lien pour l’acheter.

