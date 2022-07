Quels sont les smartphones avec la meilleure autonomie en 2022 ?

Vous recherchez un smartphone récent avec une autonomie longue durée ? Découvrez notre top des smartphones avec la meilleure autonomie en 2022.

L’un des facteurs déterminants pour un smartphone est son autonomie. Devant la légion d’appareils sortis en ce début d’année 2022, il est parfois difficile de s’y retrouver. On vous propose de découvrir notre guide des smartphones avec la plus longue autonomie en 2022.

Notre top regroupe des smartphones dans toutes les gammes de prix avec une autonomie qui peut dépasser les deux jours, testés à la rédaction. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix.

Un dernier conseil, avant de vous décider n’oubliez pas non plus de prendre en compte la vitesse de recharge. Un smartphone qui tient 2 jours ou plus c’est bien mais s’il faut 4 heures pour le recharger, il devient moins convaincant.

Nous vous rappelons que ce top n’est pas un classement.

Xiaomi Redmi Note 11

Le Xiaomi Redmi Note 11 offre un rapport qualité/prix incroyable. Il jouit en plus d’une très bonne autonomie. Le Xiaomi Redmi Note 11 intègre une batterie de 5000mAh. Elle lui confère une autonomie qui varie entre 1,5 jour et 2 jours. Cette autonomie peut varier en fonction de votre consommation de jeux vidéo ou de streaming.

Les prouesses du Xiaomi Redmi Note 11 ne s’arrêtent pas là. Sa batterie est compatible avec la recharge 33W. Cela veut dire qu’il ce recharge à 100%en seulement 33 minutes.

Le Xiaomi Redmi Note 11 est vendu à partir de 199€.

Xiaomi 11T

On reste chez Xiaomi avec le Xiaomi 11T Pro. Nous avons choisi ce modèle plutôt que le 11T car il possède une recharge ultra rapide de 120W. Le Xiaomi 11T est également un smartphone avec une très bonne autonomie qui peut dépasser les 2 jours.

Revenons au 11T Pro. Le Xiaomi 11T Pro embarque une batterie de 5000mAh. Grâce à elle, il résiste entre 1 jour et 1,5 jour. Son gros avantage est de posséder une recharge ultra rapide de 120W. Le smartphone passe de 0 à 100% en seulement 17 minutes.

Après 10 minutes de charge, le smartphone récupère une capacité de 7 heures de lecture vidéo ou 5 heures de navigation. A noter que le chargeur fourni dans la boite est un peu plus gros que la normale. On peut difficilement le glisser dans une poche.

Le Xiaomi 11T Pro est vendu à partir de 599€.

Le Xiaomi 11T est à 549€.

realme GT Neo 3 150W et realme GT Neo 3 80W

Le realme GT Neo 3 est un smartphone plein de surprises et d’innovations notamment au niveau de sa batterie. C’est un smartphone gaming donc puissant. Grâce à sa batterie de 4500mAh, il affiche une autonomie qui varie entre 1 et 1,5 jour. D’autres smartphones font aussi bien penserez-vous.

C’est vrai mais c’est aussi le mobile avec la recharge la plus rapide du monde. realme GT Neo 3 intègre une système de recharge ultraDart de 150W. Il passe de 0 à 100% en seulement 14 minutes. C’est impressionnant.

Il récupère 50% de batterie en 5 minutes. Le système de refroidissement est très efficace. La batterie chauffe à peine. realme garantit 1600 cycles de charge avec une intégrité de la batterie à 80%.

realme propose également une version avec une recharge 80W qui dispose d’une batterie de 5000mAh. L’autonomie est un peu plus étendue.

Le realme GT Neo 3 150W est vendu à 649€.

Le realme GT Neo 3 80W est vendu à 549€.

OnePlus Nord 2

Le OnePlus Nord 2 tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI. Il est puissant mais surtout il n’est pas gourmand. Grâce à la bonne gestion de sa consommation d’énergie et sa batterie de 4500mAh, le Nord 2 peut revendiquer une autonomie qui varie un jour et demi et deux jours en restant avec l’écran en 60Hz.

Cette batterie est compatible avec la recharge rapide 65W. Le smartphone récupère 100% d’autonomie en 32 minutes.

Le OnePlus Nord 2 est vendu à partir de 399€.

realme 9 5G

Le realme 9 5G est un smartphone à petit prix mais il est plein de ressources. Il embarque une généreuse batterie de 5000mAh. Elle lui confère une autonomie qui fluctue entre 1,5 et 2 jours. Tout dépendra de votre consommation de jeux vidéo.

Pour exemple, une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile consomme 5% de batterie. La batterie du realme 9 5G est seulement compatible avec la recharge rapide 18W. Il faudra patienter 3 heures avec qu’il récupère 100% d’autonomie.

Le realme 9 5G est vendu 259€.

Poco X4 Pro 5G

Le Poco X4 Pro 5G est un smartphone à un prix abordable avec une confortable autonomie. Sa batterie de 5000mAh lui permet de tenir une journée et demie sans passer par la case recharge.

Vous ne le laisserez pas branché très longtemps puisqu’il est compatible avec une technologie de recharge 67W. Il monte de 0 à 25% en 7 minutes puis il atteint les 75% en 20 minutes. La batterie se remplie à 100% en 41 minutes.

Le Poco X4 Pro 5G est vendu à partir de 299€.