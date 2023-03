Samsung domine le marché des smartphones pliables en 2022

Samsung a capté la majeure partie du marché des smartphones pliables en 2022. En sera-t-il de même en 2023 ?

Les smartphones pliants s’installent dans le paysage et prennent de plus en plus de place. Selon les derniers chiffres de Canalys rapportés par le Financial Times, le secteur capitalisait 14,2 millions de ventes en 2022.

Si on considère que 2022 a été une des pires années pour les ventes de smartphones quel que soit le format, ce résultat est encourageant. Les ventes devraient doubler en 2023 avec un total de 30 millions d’unités.

L’offre s’étoffe avec des modèles beaucoup plus aboutis. Les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip vont devoir faire face au Honor Magic Vs ou encore au Oppo Find N2 Flip.

Samsung – Le roi incontesté des smartphones pliables en 2022

En attendant, Samsung a vendu plus de smartphones pliables que tous ses concurrents réunis en 2022. La firme coréenne a raflé la quasi-totalité du marché. Elle a écoulé près de 12 millions de smartphones pliants l’année dernière. Les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 ont su séduire les utilisateurs.

On trouve Huawei sur la deuxième marche du podium. La compagnie est de moins en moins présente sur le marché des smartphones à l’international mais elle vend toujours beaucoup en Chine. Elle a réussi à vendre un peu moins d’un million de smartphones pliables sur cette période.

Les autres acteurs du marché, Oppo, Vivo, Xiaomi et Honor totalisent moins d’un million d’unités. Motorola arrive très loin derrière avec seulement 40 000 Razr vendus.

Samsung devrait conserver la tête du classement en 2023. Le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5 sont attendus vers la fin août début septembre. La firme coréenne pourrait en vendre 15 millions d’unités.

