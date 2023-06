Ventes de smartphones – Honor explose les compteurs

Les ventes des smartphones plongent mais certains constructeurs gardent le sourire. Honor progresse très fortement sur plusieurs marchés.

La situation mondiale a très fortement ralenti les ventes de smartphones. L’année 2022 a enregistré un des pires résultats depuis longtemps. Il faut remonter en 2013 pour atteindre des chiffres aussi bas. La demande était plus élevée même pendant la période Covid de 2020.

En conséquence beaucoup de constructeurs ont restreint les sorties de smartphones ou se sont repliés en Asie en attendant des jours meilleurs. Certains réussissent à tirer leur épingle du jeu selon les derniers relevés de Counterpoint Research.

Honor profite de cette situation pour étendre ses parts de marché dans le monde. En dehors de Chine, La marque a quasiment multiplié par 4 ses ventes entre Q1 2022 et Q1 2023.

Les ventes d’Honor augmentent de 400% en Europe

Les ventes de la compagnie s’envolent dans plusieurs régions du monde. Honor conquièrt surtout des parts de marché en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique Latine.

Ses ventes progressent respectivement dans chaque région de 400%, 500% et 700%. Si on se penche sur l’Europe, le développement de son catalogue milieu de gamme a été très bien reçu.

Le Honor 50 et le Honor 50 Lite ont accéléré les ventes en Q1 2022 et le Honor 70 a pris le relai. La série X s’est également bien vendue en Italie et en Europe de l’Est.

Les appareils premium comme le Honor Magic 4 Pro le Honor Magic 5 Pro ont eux aussi eu du succès mais ils se sont mieux vendus en France, en Allemagne et en Angleterre. Le smartphone pliant Magic Vs va prendre la relève.



