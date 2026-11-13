Language Explorer, explorez les langues du monde depuis chez vous et c’est gratuit !

Google Research vient d’annoncer le lancement de Language Explorer, une plateforme interactive en ligne conçue pour explorer et visualiser la richesse des langues à travers le monde.
Développé dans le cadre de la 1,000 Languages Initiative de Google, cet outil s’appuie sur LinguaMeta. C’est un jeu de données open-source exhaustif qui harmonise les informations et métadonnées issues de nombreuses sources académiques et culturelles.
Language Explorer – Un outil au service de la préservation et du partage
Alors que l’on dénombre plus de 7 000 langues parlées sur Terre, une grande partie d’entre elles reste sous-représentée dans l’écosystème numérique. Language Explorer permet aux chercheurs, aux éducateurs et aux passionnés de linguistique de naviguer à travers ces données complexes pour mieux comprendre la vitalité, la répartition et les spécificités des différentes langues et dialectes.
Ce que vous trouverez sur la plateforme
En vous connectant à l’outil, vous accéderez à une interface de visualisation interactive pensée comme un véritable globe linguistique. Vous explorez la cartographie mondiale des langues et découvrir leur répartition géographique précise.
Consultez des données détaillées sur le nombre de locuteurs, la vitalité des parlers et leur classification généalogique.
Observez les liens et interactions entre différentes familles de langues grâce à des visualisations de données dynamiques inspirées des outils cartographiques de Google.
Une mise en valeur culturelle internationale
Cet outil fait également l’objet d’une exposition interactive d’envergure intitulée Real Talk! Language. Power. World. au Musée de la communication de Berlin.
Pour découvrir l’outil par vous-même, consulter les visualisations et faire l’expérience interactive, rendez-vous directement sur le site officiel
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