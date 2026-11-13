Le Galaxy Z Fold 9 sera-t-il plus grand ?

Le Galaxy Z Fold 9 pourrait ne pas être le seul smartphone pliable au format passeport qui sortira en 2027 chez Samsung.
Le Galaxy Z Fold 8 a relancé l’intérêt du public pour les smartphones pliables et Samsung ne compte pas s’endormir sur ses lauriers.
Selon la dernière rumeur qui circule dans les couloirs du net, Samsung veut plus de smartphones pliables au format passeport.
Le Galaxy Z Fold 9 serait accompagné d’un Galaxy Z Fold 9+. La firme coréenne ne serait pas la seule à prendre cette direction. Apple travaillerait également sur un iPhone Duo 2 Plus avec un écran plus grand.
Un Galaxy Z Fold 9+ au format passeport dans les cartons de Samsung
Ça n’est pas une surprise puisque Samsung développe les écrans pour la firme à la pomme. Cette rumeur ne donne pas plus d’indications sur l’aspect exact de ce Galaxy Z Fold 9+.
S’il est plus grand que le Galaxy Z Fold 8, est-ce qu’on ne va pas retomber dans les travers du Galaxy Z Fold 8 Ultra ? On risque de se retrouver avec un smartphone performant mais avec un format difficile à dompter.
Personnellement, je trouve que le format passeport du Galaxy Z Fold 8 est parfait. Je préférerais que Samsung se concentre sur le moyen d’améliorer la configuration de son appareil photo et pourquoi pas d’augmenter la capacité de sa batterie.
Je vous invite à lire mon test complet des Galaxy Z Fold 8.