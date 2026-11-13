Le Galaxy Z Fold 9 sera-t-il plus grand ?

Par / 13/11/2026 / Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 9, Samsung

Le Galaxy Z Fold 9 pourrait ne pas être le seul smartphone pliable au format passeport qui sortira en 2027 chez Samsung. 

Le Galaxy Z Fold 8 a relancé l’intérêt du public pour les smartphones pliables et Samsung ne compte pas s’endormir sur ses lauriers.

Samsung prépare un Galaxy Z Fold 9+ pour 2027

Selon la dernière rumeur qui circule dans les couloirs du net, Samsung veut plus de smartphones pliables au format passeport.

Le Galaxy Z Fold 9 serait accompagné d’un Galaxy Z Fold 9+. La firme coréenne ne serait pas la seule à prendre cette direction. Apple travaillerait également sur un iPhone Duo 2 Plus avec un écran plus grand.

Un Galaxy Z Fold 9+ au format passeport dans les cartons de Samsung

Ça n’est pas une surprise puisque Samsung développe les écrans pour la firme à la pomme. Cette rumeur ne donne pas plus d’indications sur l’aspect exact de ce Galaxy Z Fold 9+.

S’il est plus grand que le Galaxy Z Fold 8, est-ce qu’on ne va pas retomber dans les travers du Galaxy Z Fold 8 Ultra ? On risque de se retrouver avec un smartphone performant mais avec un format difficile à dompter.

Personnellement, je trouve que le format passeport du Galaxy Z Fold 8 est parfait. Je préférerais que Samsung se concentre sur le moyen d’améliorer la configuration de son appareil photo et pourquoi pas d’augmenter la capacité de sa batterie.

Je vous invite à lire mon test complet des Galaxy Z Fold 8

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