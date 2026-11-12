Plongée dans le passé de la Charente : 3 253 photos anciennes en accès gratuit

Si vous aimez la Charente, vous allez en prendre plein les yeux. Les Archives départementales de la Charente viennent d’enrichir leur plateforme en publiant un nouveau fonds de 3 253 cartes postales et photographies anciennes.
Cette mise en ligne offre une perspective visuelle inédite et un voyage dans le temps à travers le département, depuis les années 1900.
Charente – Un patrimoine industriel et local mis en valeur
Ce corpus iconographique met particulièrement à l’honneur le riche tissu industriel et économique du département au XXe siècle. Parmi les pépites désormais accessibles en ligne, les chercheurs et curieux pourront découvrir des clichés consacrés aux papeteries Lacroix et Laroche-Joubert, implantées à Saint-Michel, Angoulême et La Couronne.
Vous pourrez voir aussi, la tuilerie mécanisée de Roumazières-Loubert, à travers notamment l’usine Pascaud-Polakowski et Cie ou encore l’emblématique usine de papier à cigarette “Riz” d’Angoulême. De multiples photos représentent aussi la vie dans les villes et à la campagne.
Une dynamique numérique soutenue
Cette mise à disposition s’ajoute à une série de riches publications menées récemment par le service d’archives.
Les Archives de la Charente avaient déjà frappé fort quelques semaines plus tôt en ouvrant l’accès aux tables décennales et aux registres d’état civil de la période 1933 à 1942.
Les clichés sont dès à présent consultables en ligne sur le portail numérique des Archives de la Charente.
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