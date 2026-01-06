Les sites gratuits pour télécharger légalement des livres numériques en 2026

Lire en numérique peut devenir un plaisir. Seulement voilà on ne peut acheter tous les livres.
Comme vous le savez le piratage nuit aux auteurs et aux maisons d’édition, mais il est possible de lire des livres numériques gratuitement !
Vous trouverez ci-dessous notre liste des plateformes où vous pouvez télécharger des ebooks gratuitement et légalement sans nuire au droit d’auteur ! Lisez et amusez-vous bien, il y a un choix incroyable !
Voici notre sélection de sites dans lesquels vous trouverez des livres numériques en téléchargement gratuit et légalement.
Suivez le guide et bonne lecture !
Manga Plus by Shueisha
Dragon Ball, One Piece, Naruto, Demon Slayer, My Hero Academia et bien d’autres vous attendent. Le site ou l’appli propose des manga en français mais aussi en anglais, japonais etc. Sachez que vous n’avez pas accès à l’intégralité des séries mais il y a de quoi faire ! C’est ici
ComicWalker
Cette plateforme vous permet de lire gratuitement mais uniquement en japonais, anglais ou chinois, néanmoins le site vaut le détour pour faire le plein de découvertes. C’est ici
Webtoon
Les amateurs de manga aiment aussi souvent les webtoons. D’ailleurs les fans de manhwa (manga en couleur) sont souvent des webtoons.
Sur cette plateforme, site web ou appli vous trouverez des tas de contenus sympas en lecture illimitée et gratuite. Et en plus, vous pouvez soumettre vos propres histoires et devenir auteur ! C’est ici
Bibebook
Ce site propose plus de 1500 livres numériques gratuitement sous Creative Commons. Il y a de la littérature contemporaine et des ebooks jeunesse. C’est ici
Internet Archive
C’est une mine d’or avec plus de 39 millions de livres dans toutes les langues.c’est ici
Des livres d’art
The Metropolitan Museum of Art (MET) met à la disposition des amateurs plus de 500 livres d’art, des catalogues d’exposition, des brochures relatives aux expositions du musée, le tout en numérique. C’est ici
Livres numériques en arabe
Arabic Collections Online (ACO) est une nouvelle plateforme web permettant de lire plus de 10 000 livres au format numérique, en arabe. C’est ici
Gallica
La bibliothèque numérique de la BnF permet de dénicher des trésors datant de plusieurs siècles. Le tout est gratuit avec une large sélection de livres au format ePub C’est ici
Atramenta
Ce site propose des livres du domaine public et des livres écrits par des auteurs qui choisissent de les partager gratuitement, l’occasion de trouver des pépites C’est ici
La bibliothèque francophone numérique
Elle regroupe des collections patrimoniales de onze bibliothèques. Belgique, Suisse, Luxembourg, France, Canada, Maroc, Sénégal, Côte d’Ivoire, Madagascar, Haïti pour la découverte, l’étude et l’apprentissage de 300 millions de francophones. C’est ici
Edition999
Ce portail propose depuis 2006 des livres en version libres et gratuites, grâce à une communauté participatives d’écrivains francophones. A ce jour, 2700 ebooks, 1050 auteurs et 32 pays représentés. C’est ici
Bibliothèque russe et slave
C’est une offre de livres numériques gratuits, tombés dans le domaine public, spécialisés dans la littérature russe et slave . C’est ici
Efélé
Le site dispose de centaines d’ebooks dans tous les domaines. C’est ici
Ebooks gratuits
Il propose des livres et des revues à télécharger sans modération c’est ici
Project Gutenberg
Ce site pionnier propose des titres tombés dans le domaine public en français mais aussi dans d’autres langues c’est ici
Si vous aimez Arsène Lupin
Voici plusieurs livres en téléchargement gratuit.
Arsène Lupin gentleman-cambrioleur
Arsène Lupin contre Herlock Sholmès
Victor de la Brigade mondaine
La Cagliostro se venge
Les Milliards d’Arsène Lupin
Les Confidences d’Arsène Lupin
L’Homme à la peau de bique
Les Huit Coups de l’horloge
La Dent d’Hercule Petitgris
Le Bouchon de cristal
L’Aiguille creuse
L’Agence Barnett et Cie
Le Cabochon d’émeraude
Vous trouverez le reste de la sélection ici
Sachez aussi que la Fnac (c’est ici) et Amazon (c’est ici) proposent aussi une large sélection d’ebooks gratuits.
ET le Plus : Quasiment toutes les bibliothèques municipales proposent un service de lecture numérique et c’est gratuit ! Renseignez-vous !
Si vous voulez écouter des livres audio gratuitement et légalement rendez-vous ici