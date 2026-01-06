Samsung Galaxy S26 – Les dernières fuites, rumeurs et autres bonnes nouvelles

La sortie des Galaxy S26, Galaxy S26+ et du Galaxy S26 Ultra se rapproche. Il est temps de faire le point sur les dernières fuites concernant les trois futurs flagships de Samsung.
Nous sommes en 2026 et il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant le prochain Galaxy Unpacked.
Samsung est censé dévoiler la série Galaxy S26 dès le 25 février à San Francisco. La sortie dans le commerce se fera dans la foulée dès le mois de mars.
En attendant plusieurs fuites sont venues compléter ce que nous savions sur les trois smartphones.
Galaxy S26 – Une plus grosse batterie
Le Galaxy S26 devrait débarquer avec une nouvelle batterie de 4300 mAh. Elle n’atteint pas encore les sommets des smartphones chinois comme la batterie de 7400 mAh du OnePlus 15R mais elle fait des progrès. Elle est plus grande de 300 mAh que celle du Galaxy S25.
De son côté, le Galaxy S26+ disposerait d’un nouveau téléobjectif avec un zoom X3 HDR.
Le Galaxy S26 Ultra avec un nouvel écran
On passe au Galaxy S26 Ultra. Le smartphone possèderait un écran avec une caractéristique inédite. Elle a été repérée dans les lignes de code de One UI 8.5. L’écran du Galaxy S26 Ultra serait capable de basculer en mode privé.
Concrètement, cela veut dire qu’en appuyant sur une icône dans le panneau de navigation les personnes autour de vous ne voient plus ce qui s’affiche. L’angle de vision se réduit seulement à l’utilisateur du smartphone. C’est idéal dans les transports en commun.
Un bonne nouvelle concernant les prix
Une dernière bonne nouvelle concerne les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra. Selon un média coréen, Samsung aurait pris la décision de geler ses prix. Les trois Galaxy S26 seraient aux mêmes tarifs que les Galaxy S25 malgré l’augmentation des prix des composants.
Samsung aurait décidé de ne pas répercuter cette hausse pour ne pas impacter ses parts de marché face à Apple. La source parle pour le moment uniquement des États-Unis. Il faut espérer que cette politique s’appliquera dans tous les pays y compris la France.
Malheureusement, les Galaxy A ne bénéficieront pas du même traitement. Les prix de lancement grimperont inexorablement au lancement.
Pour compléter l’ensemble, vous pouvez déjà admirer des maquettes des Galaxy S26 et le Galaxy S26 Ultra posté par Oneleaks.
Il ne faut pas oublier que ces informations ne sont pas officielles et n’ont pas été confirmées par Samsung.
Lire d’autres news sur les Galaxy S26 ici