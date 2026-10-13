Nothing OS 5.0 : découvrez les 8 nouveautés phares, votre smartphone est-il concerné ?

C’est officiel. Nothing vient de lancer le déploiement général de Nothing OS 5.0, présentée comme sa mise à jour logicielle la plus importante à ce jour.
Basée sur Android 17, cette nouvelle version apporte plus de 80 améliorations ciblant le design, la personnalisation, les performances et l’intelligence artificielle.
La version publique est disponible dès aujourd’hui sur le Phone (3), avant d’être déployée progressivement sur les autres smartphones de la marque et les appareils CMF au cours des prochains mois.
Les 8 nouveautés de Nothing OS 5.0
Un écran d’accueil repensé
Le nouveau design introduit des éléments de transparence au sein des widgets et de la barre de recherche.
Un système de couleurs adaptatif s’inspire directement de votre fond d’écran. Il propose une interface globale plus personnalisée et harmonieuse.
Le nouveau cadran d’horloge Micrographics
Ce tout nouveau cadran d’horloge pour l’écran de verrouillage permet de consulter en un clin d’œil l’heure, la date, la météo ainsi que vos réunions à venir.
Les améliorations d’Essential Space
Pensées pour optimiser l’ergonomie, de nouvelles améliorations d’Essential Space sont déployées de manière progressive via Google Play.
Un design global au top !
L’ensemble du système profite d’une cure de jeunesse avec des icônes, des animations et une disposition des éléments repensées. Cela concerne la barre d’état, les Paramètres, l’appareil photo et la Galerie. L’intégration de la police Geist renforce la cohérence visuelle.
Davantage de possibilités de personnalisation
La personnalisation pousse les limites avec l’arrivée de nouveaux widgets : Collector, pour créer des collections visuelles de vos objets favoris.
Away Time, pour suivre la durée de vos périodes sans écran.
Il est également possible de déplacer simultanément plusieurs applications et widgets sur l’écran d’accueil.
Des performances plus rapides et plus fluides
Rien n’a été laissé au hasard sous le capot. Nothing OS 5.0 améliore la réactivité tactile, optimise la gestion des applications en arrière-plan et des ressources système, tout en fluidifiant les animations (applications, dossiers, widgets, multitâche).
Une intelligence artificielle Essential AI enrichie
L’IA maison fait un bond en avant avec :
-Essential Voice offre une transcription vocale plus rapide et précise.
-Essential Space intègre désormais les Smart Collections.
-Et Essential Apps Builder devient directement accessible depuis le smartphone. Cela permet à chacun de décrire, créer et déployer des applications propulsées par l’IA sans la moindre ligne de code.
L’intégration des nouveautés d’Android 17
En s’appuyant sur la dernière mouture d’Android, Nothing OS intègre la séparation des notifications et des paramètres rapides, le partage de fichiers Quick Share inter-plateformes, des contrôles de confidentialité renforcés ainsi qu’un écran des applications récentes entièrement refondu.
Nothing OS 5.0 s’impose ainsi comme une mise à jour incontournable pour les utilisateurs de la marque. Elle combine l’identité visuelle unique de Nothing à la puissance et aux nouveautés d’Android 17.