Comment BookTok de Tiktok révolutionne la lecture en France

TikTok et Media Control viennent de dévoiler le tout premier classement européen BookTok Bestseller 2026.
On y découvre le succès littéraires portés par la communauté des passionnés de lecture sur la plateforme.
En tête du classement, le roman de romantasy Fourth Wing de Rebecca Yarros s’impose comme le plus grand succès européen de l’année. Le livre est de près par Binding 13 de Chloe Walsh et Heated Rivalry de Rachel Reid. Du côté des auteurs les plus plebiscités par les internautes en Europe, Chloe Walsh décroche la première place.
BookTok – Un moteur puissant d’entraînement pour la lecture en France
Au-delà des simples classements de ventes, le phénomène BookTok façonne profondément les habitudes culturelles de la jeune génération en France.
79 % des jeunes lecteurs français sur TikTok déclarent que leur intérêt pour la lecture a augmenté ces dernières années.
71 % des sondés indiquent avoir élargi leurs horizons littéraires vers de nouveaux genres ou des auteurs variés.
De plus, 46 % ont découvert des univers qu’ils ne connaissaient pas du tout.
52 % des « BookTokers » français déclarent que la plateforme leur a donné envie d’acheter un ouvrage (format papier ou livre audio). Parmi les acheteurs de livres, 58 % précisent y consacrer un budget plus important qu’il y a deux ans.
Un impact concret dans le monde réel et les librairies de quartier
L’influence de la plateforme chinoise ne reste pas cantonnée aux écrans. L’étude révèle un soutien marqué au commerce de proximité.
En effet, 62 % des BookTokers français ont soutenu une librairie locale ou indépendante au cours de l’année écoulée.
En outre, un tiers d’entre eux (33%) ont franchi le pas en participant physiquement à des salons, événements ou festivals littéraires.
Fort de son succès amorcé en Allemagne dès 2023, le classement BookTok Bestseller continue de s’étendre en Europe. Le réseau social a contribué à la vente de plus de 50 millions de livres associés à la tendance BookTok en 2025.
Classements de janvier à août 2026
Top 5 des livres européens BookTok Bestseller :
1. Fourth Wing – Rebecca Yarros
2. Binding 13 – Chloe Walsh
3. Heated Rivalry – Rachel Reid
4. The Mistake – Elle Kennedy
5. Saving 6 – Chloe Walsh
Top 5 des auteurs les plus populaires en Europe
1. Chloe Walsh
2. Rebecca Yarros
3. Hazel Riley
4. Rachel Reid
5. Elle Kennedy
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