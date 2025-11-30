Le Black Friday plie les prix des Honor Magic V3 et Honor Magic V5

Honor ratatine les prix des Magic V5 et Magic V3 et cumule les cadeaux pendant le Black Friday. Le temps presse.
Honor déverse une pluie de cadeaux et de réductions sur les Magic V5 et Magic V3 pour le Black Friday. Vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas succomber à la magie des smartphones pliants.
Fins, légers et performants, les Honor Magic V5 et Magic V3 deviennent encore plus séduisants avec ces baisses de prix.
Honor Magic V3 – Les réductions pour les Black Friday
Le Honor Magic V3 qui n’a pas pris une ride depuis sa sortie est vendu 999,90€ au lieu de 1099,90€. Vous gagnez déjà 100€.
Vous pouvez ajouter à cela une coque de protection qui est offerte. Cette valse des cadeaux se poursuit. Honor vous propose un casque Headphones Lite à 1,90€ au lieu de 149,90€ mais vous n’êtes pas obligés de le prendre.
Si vous passez par l’application MyHonorAPP vous cumulez en plus 2000 points (100 points = 1€). C’est Noël avant l’heure puisque Honor ne s’arrête pas là.
Le code A10FANS vous donne 10% de réduction sur tous les produits Honor jusqu’au 7/12/2025. Cela veut dire que le Honor Magic V3 vous revient à 899,91€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Honor Magic V5 – Les réductions pour les Black Friday
Le Honor Magic V5 bénéficie également d’importantes remises. Le prix affiché du Magic V5 est de 1699,90€. Vous avez deux choix.
Dans le premier cas, Honor vous propose 200€ de réduction, ainsi qu’une coque de protection offerte et un casque à 1,90€ au lieu de 149,90€. Le prix du Honor Magic V5 passe à 1499,90€. Avec le code A10FANS qui vous donne le droit à 10% de réduction supplémentaire son prix tombe à 1349,91€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Dans le deuxième cas, le prix du Honor Magic V5 est de 1699,90€ mais la compagnie vous offre un pack cadeau d’une valeur de 869,50€. Il comprend une tablette MagicPad 2, un smart clavier Bluetooth et une coque de protection. Il ne faut pas oublier d’activer le code A10FANS pour avoir les 10% de réduction.
Au final, le Honor Magic V5 plus ce pack cadeau vous revient à 1529,91€. À vous de choisir quelle formule vous convient le mieux.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Le Magic 7 Pro est aussi en promo. Honor Magic 7 Pro est déjà en promo à 799.90€. Mais avec le code A10FANS à saisir a moment de la mise au panier, vous obtenez 10% de remise supplémentaire ! Au final il coûte 719.91€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.