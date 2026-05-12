Festival du livre audio et du podcast 2026, ouvrez grand les oreilles, voici le programme

Préparez vos casques ! Du 12 au 23 mai 2026, Strasbourg se transforme en capitale de l’écoute à l’occasion d’une nouvelle édition du Festival du Livre Audio et du Podcast.
Porté par l’association La Plume de Paon, cet événement célèbre un format en pleine explosion qui réinvente notre rapport à la lecture.
Une programmation à l’écoute de tous
Que vous soyez un auditeur passionné ou un créateur en herbe, le festival propose une immersion totale dans l’univers sonore.
-Expériences immersives : Des sessions de lectures au casque pour plonger au cœur des récits.
-Apprentissage et création : Des ateliers et formations pour maîtriser les codes du podcast et du livre audio.
-Rencontres professionnelles : Des échanges privilégiés avec les créateurs et les techniciens qui façonnent le paysage sonore actuel.
-Casting « La Voix » : Un moment attendu où tous les amoureux de lecture à voix haute peuvent tenter leur chance derrière le micro.
Festival du livre audio – Écouter le vivant
Le point d’orgue de cette édition se déroulera le week-end du 16 et 17 mai. Le festival propose une initiation rare à la prise de son naturaliste.
Cette masterclass sera animée par Marc Namblard, fraîchement récompensé par le César 2026 du meilleur son.
Vous vous initierez à la captation des paysages sonores et d’apprendre à écouter le “vivant” sous la direction d’un maître en la matière.
Plus qu’une simple série de conférences, ce festival est une véritable invitation à ralentir et à redécouvrir la puissance du son. Le programme.
Intéressés par le livre audio ? Découvrez nos chroniques et l’actualité de l’audio ici.