Bon Plan – Honor 400 et Honor 400 Lite à prix Noël

Ce n’est plus Black Friday et pourtant, Honor poursuit ses promos de folie jusqu’au 7 décembre !
Décidez-vous vite entre le Honor 400 et le 400 Lite pour profiter de prix canon !
HONOR 400 ce qu’il faut savoir
Le HONOR 400 s’impose comme le smartphone parfait pour une rentrée créative et sans compromis. Son design élégant et léger cache une puissance redoutable. Caméra IA Ultra HD 200 MP, écran ultra-lumineux pour tout voir même en plein soleil, batterie longue durée, et robustesse certifiée contre les chutes et l’eau.
Grâce à l’IA, chaque photo ou portrait devient une œuvre d’art et chaque tâche du quotidien est simplifiée, du partage instantané à la traduction en temps réel.
Ce smartphone passe à 399,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599,90€, soit une remise immédiate de 100€. Utilisez le code A10FANS au moment de la mise au panier pour bénéficier de 10% de remise supplémentaire. Il vous revient au final à 359.91€. Suivez ce lien pour l’acheter.
Le Honor 400 Lite 256 Go est aussi aussi en bon plan à 199.90€, vous économisez 50 euros. Utilisez le code A10FANS au moment de la mise au panier pour bénéficier de 10% de remise supplémentaire. Le smartphone vous revient à 179.91€ Suivez ce lien pour l’acheter.
