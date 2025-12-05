10 idées cadeaux geeks à placer sous le sapin entre 45€ et 429€

Noël approche et vous n’avez pas trouvé tous vos cadeaux. Je vous propose 10 idées cadeaux tech à tous les prix.
Découvrez notre sélection de cadeaux de dernière minute à mettre dans la hotte du Père Noël. De 45€ à 429€, je vous donne des idées de cadeaux que nous avons testé tout au long de cette année 2025.
Faites votre choix. Ne manquez pas non plus :
Le lecteur de livre audio Prose
Prose est un lecteur de livres audio, compact de la taille d’une petite enceinte. Simple d’utilisation, il permet aux personnes qui ne sont pas à l’aise avec la technologie de pouvoir écouter à tous moments des livres audio.
La grande particularité de Prose, c’est qu’il est pensé pour les adultes et notamment les seniors. Il faut télécharger l’application Prose sur un smartphone et appairer l’enceinte. Un catalogue de 20 000 livres audio est accessible. Il faut acheter un livre et le télécharger via le site web. Il est stocké dans les 32 Go d’espace de l’enceinte.
L’application permet de choisir des livres à distance et de les transférer sur l’enceinte. C’est pratique pour les personnes âgées. Prose offre 8 heures d’autonomie.
Il est vendu 99,9€ avec une télécommande.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Lire notre test.
Enceinte JBL Charge 6
Sa petite taille et sa poignée permettent de l’emmener partout avec soi. C’est une véritable enceinte tout-terrain qui ne craint ni l’eau ni la poussière. Elle est certifiée IP68. L’appareil résiste aussi aux chocs et aux chutes jusqu’à 1 mètre de hauteur.
L’enceinte se connecte rapidement à un smartphone ou un autre appareil grâce à sa connexion Bluetooth. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour qu’elle repère les appareils autour d’elle.
Cette enceinte portable sans fil offre 28 heures d’autonomie. Sa batterie peut en plus recharger votre smartphone.
La qualité sonore est également au rendez-vous. L’enceinte s’adapte aussi bien à l’écoute de la musique que d’un film. Le son est clair et on pourrait même dire cristallin. Les voix ne sont pas déformées et se détachent du fond sonore.
La JBL Charge 6 donne la mesure de sa puissance avec de la musique. La restitution sonore est équilibrée et sans distorsion. Les basses sont présentes mais ne prennent pas le dessus. L’enceinte monte jusqu’à un niveau sonore de 80 dB avec une puissance de 180 Watts.
Sa compatibilité Auracast permet de connecter plusieurs enceintes ensemble pour retrouver un son stéréo avec encore plus d’ampleur.
L’enceinte JBL Charge 6 est à159€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Paperslate Pro
Paperslate Pro est un bloc-notes numérique qui se transforme en liseuse grand format. Conçu par des ingénieurs français, c’est une alternative à des produits comme la Kobo Elipsa ou la Kindle Scribe.
Le Paperslate Pro tourne sous Android 11 ce qui lui donne l’avantage d’être compatible avec le Play Store. Vous pouvez utiliser les services Google mais aussi les applications de lecture Kindle, Kobo ou autres. Paperslate Pro embarque aussi de l’IA pour vous aider dans la rédaction de graphiques et autres schémas.
Paperslate Pro est un appareil efficace, performant, intuitif, réactif et en plus il est français. C’est un outil à mi-chemin entre la liseuse, le bloc-notes et la tablette.
Paperslate Pro démarre à 349€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
La version étanche et éclairée est à 429,95€.
Cliquez sur ce lien pour l’acheter.
Lire notre test.
La radio vintage Thomson
La RTS450BTR est une radio portative au look rétro Thomson. Avec sa coque rouge et ses chromes, elle nous transporte dans les années 60. Il ne faut pourtant pas s’y tromper. Cette radio FM est un produit de notre époque.
Elle vous donne accès à la radio FM mais grâce à sa connexion Bluetooth 5.4 vous pouvez diffuser votre musique à travers son haut-parleur 8W. Elle possède également une entrée AUX 3,5 mm.
Avec cette radio, vous ne serez jamais à court de batterie. D’une capacité de 1300 mAh, elle se recharge via USB-C mais aussi grâce à un petit panneau solaire.
Cette radio FM Thomson est au prix de 39,90€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Nothing Headphone 1
Le casque Nothing Headphone 1 est la grosse surprise de cette année. Nothing frappe fort avec un casque au design original et une très bonne qualité audio. Le Nothing Headphone 1 est à l’image des smartphones de la marque.
Il est et complètement décalé par rapport aux standards du marché. Les coques transparentes sont rectangulaires et laissent apparaître une partie des composants.
L’ergonomie est excellente et les commandes physiques sont naturelles. La qualité audio n’est pas en reste. Le Headphone 1 fait dans la dentelle. Les instruments ne prennent pas le pas sur la voix. Elle demeure claire et se détache des instruments.
Si vous êtes un adepte du son lourd avec un déferlement de basses, l’application vous propose aussi une fonction pour renforcer les basses sur 5 niveaux. L
e Nothing Headphone 1 se distingue aussi par son ANC impressionnant. Son système de réduction de bruit active annihile le bruit jusqu’à 42 dB.
Le prix du Nothing Headphone 1 est de 229€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Lire notre test.
Epok Rewind Walkman
Alerte nostalgie ! BigBen exhume le Walkman et la cassette audio avec l’Epok Rewind+. Tout est là dans la boite pour vous replonger dans les années 80. Elle contient un baladeur, un casque avec des coussinets orange, une cassette TDK et le fameux crayon papier pour remonter la cassette.
Sortir la cassette de son logement ou appuyer sur Rewind, vous procurera à n’en pas douter des frissons. L’Epok Rewind+ ne joue pas uniquement sur la fibre nostalgique.
Le lecteur cassette fonctionne mais vous pouvez aussi diffuser votre playlist Spotify via la connexion Bluetooth 5.4. Il est parfait pour écouter la cassette Guardian of The Galaxy.
L’Epok Rewind+ est à 49€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Lire notre test.
La montre connectée Oppo Watch X2 Mini
L’Oppo Watch X2 Mini est la version compacte de l’Oppo Watch X2. Elle entre dans notre top 5 des montres connectées 2025. Moins massive que cette dernière, elle possède un écran AMOLED de 1,32 pouce et pèse 47 g. Par ailleurs, elle adopte un design premium raffiné et élégant.
Cette montre fonctionne avec deux processeurs. Elle tourne avec un Snapdragon W5 Gen 1 et une puce BES2800BP. La montre alterne entre l’un et l’autre en fonction des besoins.
Grâce à ce système ingénieux, elle possède une autonomie bien au-delà de la moyenne tout en ayant accès aux applications Google.
L’Oppo Watch X2 mini intègre une multitude de capteurs pour surveiller votre taux d’oxygène dans le sang ou votre fréquence cardiaque. Elle peut aussi effectuer un bilan en 60 secondes de votre bien-être physique et mental.
Vendue 249,99€, elle est uniquement compatible avec Android.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Vivlio Light Zen
À moins de 110 euros, la Vivlio Light Zen est une liseuse qui vient directement concurrencer le Kindle.
Dotée d’un écran de 6 pouces E-Ink Carta et de 8 Go de stockage, elle propose de découvrir la lecture de livres numériques en toute simplicité.
La liseuse n’a pas de bouton physique et est entièrement tactile. Elle possède un éclairage performant et un mode nuit mais pas de réglage de la température. Cette liseuse est réactive, simple et fait le job.
Son gros avantage est d’être une liseuse ouverte. Elle est compatible avec Calibre et avec la DRM LCP. De plus, si vous empruntez des ebooks dans votre bibliothèque municipale, elle les accueille sans problème. Elle est entièrement compatible et interopérable.
Autre bon point, elle offre une accessibilité renforcée, notamment pour les personnes atteintes de troubles DYS.
La Vivlio Light Zen coûte 110€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Lire notre test.
Kindle Colorsoft
La Kindle Colorsoft 2025 est une liseuse couleur de 7 pouces. Elle dispose d’un écran couleur avec une résolution de 300 ppi pour le noir et blanc et de 150 ppi pour la couleur. La Kindle Colorsoft ouvre les portes à la lecture de BD sur liseuse.
Nous ne sommes pas encore sur la qualité des couleurs d’un écran AMOLED mais le contraste s’améliore. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur un écran e-ink.
Cette technologie est avant tout pensée pour ne vous faire mal aux yeux quand vous lisez. La liseuse est éclairée et propose un Dark Mode pour lire dans toutes les conditions.
La Kindle Colorsoft 2025 est certifiée IPX8 et elle est dotée de 16 Go de stockage. Avec un poids de seulement 215 g et un encombrement minimum, vous pouvez emporter votre bibliothèque partout avec vous.
La Kindle Colorsoft 2025 est vendue 269,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Lire notre test.
Disque dur Seagate Astro Bot
Si vous êtes joueur ou simplement à la recherche de performances, le disque dur externe Seagate Astro Bot édition limitée est le cadeau ultime à placer sous le sapin. Ce disque dur Seagate est estampillé PlayStation.
Il est recouvert d’une coque aux couleurs du jeu Astro Bot et une LED bleue illumine sa base. Lorsqu’il est allumé, on a l’impression d’avoir Astro Bot à ses côtés. D’une capacité de 5 To, il permet d’enregistrer jusqu’à 60 jeux.
La vitesse de transfert est garantie par sa connexion USB 3.0. Il offre également une rétrocompatibilité avec les ports USB 2.0.
Ce disque dur externe Seagate Astro Bot est avant-tout présenté comme un accessoire pour la PS5 et la PS4 mais grâce à sa connexion plug-and-play vous pouvez aussi vous en servir sur un PC.
Ce HDD Seagate Astro Bot 5 To sera disponible à partir du 11 décembre au prix de 159,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Découvrez nos idées de cadeaux pour la fin de l’année dans notre rubrique dédiée ici