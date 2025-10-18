Bon plan, Honor 400 la promo Halloween monstrueuse !

Le Honor 400 est proposé dans un pack spécial Halloween, attention les petits monstres vous allez sûrement craquer !
Le Smartphone sorti cette année est inclus dans un pack monstrueux. Seul il vaut 499.90€ voyez ici. Le Pack lui comporte le smartphone + la tablette Honor Pad V9 + des écouteurs EarBuds X5. le tout est à 599.90, vous économisez 349.80€. Pas mal ! Suivez ce lien pour l’acheter.
Honor 400 – Un capteur photo 200MP boosté à l’IA
Doté d’un écran AMOLED de 6,55 pouces, le Honor 400 est plus fin et plus léger que jamais. Le smartphone mesure seulement 7,3 mm d’épaisseur et pèse 184g. C’est un vrai poids plume mais il possède des ressources insoupçonnées.
Honor a mis l’accent sur ses capacités photo et ses fonctionnalités IA dignes d’un flagship. Vendu moins de 500€, le Honor 400 est équipé d’un capteur photo principal de 200MP et d’un ultra grand-angle de 12MP.
Grâce à ce duo, vous allez pouvoir capturer des clichés incroyables et surtout les transformer avec les nombreux outils IA développés par Honor.
Des outils IA comme sur un smartphone très haut de gamme
Le Honor 400 peut s’appuyer à la fois sur la puissance de son processeur Snapdragon 7 Gen 3 et sur le Cloud pour profiter des meilleures fonctionnalités de retouche photo IA.
Gomme magique, suppression des reflets, recadrage automatique pour les réseaux sociaux, portrait AI, tonalité de la peau, AI Super Zoom, vous avez l’embarras du choix !
Le Honor 400 sait transformer une photo en vidéo
Les super pouvoirs du Honor 400 ne s’arrêtent pas là. Il possède une fonctionnalité IA développée avec Google.
Tel un magicien, le Honor 400 peut donner vie à des photos statiques. La fonction AI Image To Video transforme une simple photo en une vidéo de 5 secondes. L’IA ne se contente pas d’un simple mouvement de la caméra.
Elle est capable d’animer les personnes ou l’arrière-plan d’une photo, de changer l’angle de prise de vue et de recréer la partie manquante de l’image. Regardez notre vidéo, le résultat est bluffant.
Une batterie endurante
Parmi les autres points forts du Honor 400, il faut également citer son endurance. Il embarque une batterie en silicium-carbone de 5300mAh.
Elle lui offre une autonomie de 12 heures de visionnages vidéo Youtube et 11 heures de jeux à PUBG Mobile. L’autonomie du smartphone dépasse largement la journée. Cette batterie est compatible avec la recharge rapide 66W. ! Suivez ce lien pour l’acheter.
